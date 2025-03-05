Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Açıklandı! İlk 3'te Togg da Var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Şubat 2025 ve Ocak-Şubat 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay Toyota önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'de şubat ayında ve ocak-şubat döneminde en çok satılan SUV otomobiller listesinin ilk sırasında Toyota C-HR yer aldı. Otomobil şubat ayında 2 bin 318 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 817 adet satılarak büyük bir başarının altına imza attı.

BYD Seal U DM-i modeli şubat ayında 2 bin 46 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 789 adet, yerli otomobil Togg T10X ise şubat ayında 2 bin 38 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 608 adet satıldı.

Tesla'nin Model Y isimli otomobili 3 bin 310 adet satıldı. Tesla'yı Hyundai Bayon takip etti. Bayon'un şubat ayında 1.643 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 113 adet sattığı açıklandı. Listede Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Peugeot 2008 ve daha pek çok araba bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar