Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Açıklandı! İlk 3'te Togg da Var
Paylaşılan raporla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Peki, zirvede hangi otomobil yer aldı? İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Şubat 2025 ve Ocak-Şubat 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay Toyota önemli bir başarı elde etti.
Türkiye'de şubat ayında ve ocak-şubat döneminde en çok satılan SUV otomobiller listesinin ilk sırasında Toyota C-HR yer aldı. Otomobil şubat ayında 2 bin 318 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 817 adet satılarak büyük bir başarının altına imza attı.
BYD Seal U DM-i modeli şubat ayında 2 bin 46 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 789 adet, yerli otomobil Togg T10X ise şubat ayında 2 bin 38 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 608 adet satıldı.
Tesla'nin Model Y isimli otomobili 3 bin 310 adet satıldı. Tesla'yı Hyundai Bayon takip etti. Bayon'un şubat ayında 1.643 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 113 adet sattığı açıklandı. Listede Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Peugeot 2008 ve daha pek çok araba bulunuyor.
Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar
|Sıra
|Otomobil Adı
|Şubat Satış Adedi
|Ocak-Şubat Satış Adedi
|1
|Toyota C-HR
|2.318
|3.817
|2
|BYD Seal U DM-i
|2.046
|3.789
|3
|Togg T10X
|2.038
|3.608
|4
|Tesla Model Y
|3.310
|3.310
|5
|Hyundai Bayon
|1.643
|3.113
|6
|Dacia Sandero Stepway
|1.742
|3.028
|7
|Fiat Egea Cross
|1.570
|3.017
|8
|Peugeot 2008
|1.360
|2.387
|9
|Nissan Qashqai
|1.294
|2.288
|10
|Toyota Corolla Cross
|1.393
|2.167
|11
|Peugeot 3008
|1.395
|2.069
|12
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|1.312
|2.064
|13
|Renault Austral
|1.141
|1.901
|14
|Hyundai Tucson
|1.025
|1.894
|15
|Volkswagen T-Roc
|699
|1.793