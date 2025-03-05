Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Açıklandı! İlk 3'te Togg da Var

Paylaşılan raporla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Peki, zirvede hangi otomobil yer aldı? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Şubat 2025 ve Ocak-Şubat 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay Toyota önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'de şubat ayında ve ocak-şubat döneminde en çok satılan SUV otomobiller listesinin ilk sırasında Toyota C-HR yer aldı. Otomobil şubat ayında 2 bin 318 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 817 adet satılarak büyük bir başarının altına imza attı.

BYD Seal U DM-i modeli şubat ayında 2 bin 46 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 789 adet, yerli otomobil Togg T10X ise şubat ayında 2 bin 38 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 608 adet satıldı.

Tesla'nin Model Y isimli otomobili 3 bin 310 adet satıldı. Tesla'yı Hyundai Bayon takip etti. Bayon'un şubat ayında 1.643 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 113 adet sattığı açıklandı. Listede Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Peugeot 2008 ve daha pek çok araba bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar

Sıra Otomobil Adı Şubat Satış Adedi Ocak-Şubat Satış Adedi
1 Toyota C-HR 2.318 3.817
2 BYD Seal U DM-i 2.046 3.789
3 Togg T10X 2.038 3.608
4 Tesla Model Y 3.310 3.310
5 Hyundai Bayon 1.643 3.113
6 Dacia Sandero Stepway 1.742 3.028
7 Fiat Egea Cross 1.570 3.017
8 Peugeot 2008 1.360 2.387
9 Nissan Qashqai 1.294 2.288
10 Toyota Corolla Cross 1.393 2.167
11 Peugeot 3008 1.395 2.069
12 Chery Tiggo 7 Pro Max 1.312 2.064
13 Renault Austral 1.141 1.901
14 Hyundai Tucson 1.025 1.894
15 Volkswagen T-Roc 699 1.793

En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı! Togg Kaç Adet Sattı?
Otomobil

En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı! Togg Kaç Adet Sattı?

Türkiye'de 2025 yılının şubat ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesi paylaşıldı. Peki, Togg geçtiğimiz ay kaç adet sattı?

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