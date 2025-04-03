Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı! Renault Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının mart ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarının altına imza attı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artarak 116.900 adet oldu. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 91.828 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 artarak 25.072 adete ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 48 oranında arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,1 oranında yükseldi.

Mart ayında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Bu araç 5 bin 139 adet satıldı. İkinci sırada ise 3 bin 828 satış adedi ile Renault Megane konumlandı. Listedeki ilk 10 araç şu şekilde:

Mart Ayında En Çok Satılan Otomobiller