Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı! Renault Fark Attı
Mart ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı. Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarının altına imza attı. İşte raporun detayları!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının mart ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarının altına imza attı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artarak 116.900 adet oldu. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 91.828 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 artarak 25.072 adete ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 48 oranında arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,1 oranında yükseldi.
Mart ayında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Bu araç 5 bin 139 adet satıldı. İkinci sırada ise 3 bin 828 satış adedi ile Renault Megane konumlandı. Listedeki ilk 10 araç şu şekilde:
Mart Ayında En Çok Satılan Otomobiller
- Renault Clio: 5.139 adet
- Renault Megane: 3.828 adet
- Fiat Egea Sedan: 3.703 adet
- Toyota Corolla: 3.466 adet
- Peugeot 2008: 3.208 adet
- Togg T10X: 3.180 adet
- Citroen C4X: 2.850 adet
- Fiat Egea Cross: 2.770 adet
- Toyota C-HR: 2.738 adet
- Nissan Qashqai: 2.261