Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller: Zirvede Sürpriz Bir İsim Var!
ODMD'nin paylaştığı raporla birlikte Türkiye'de en çok satılan SUV otomobiller belli oldu. Peki, Togg ve BYD nisanda kaç adet sattı? İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Nisan 2025 ve Ocak-Nisan 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi.
Nisan ayında en çok satılan SUV araba BYD Seal U, ocak-nisan döneminde en çok satılan SUV otomobil ise Togg T10X oldu. Seal U ilk dört ayda toplamda 10 bin 255 adet, Togg T10X ise 10 bin 325 adet satıldı. Nisan ayında Seal U'nun 3 4 bin 279 adet, T10X'in ise 3 bin 537 adet satıldığı açıklandı.
Toyota C-HR ise nisan ayında 2 bin 234 adet ocak-nisan döneminde 8 bin 789 adet satıldı. Peugeot 2008'in geçtiğimiz ay 2 bin 692 adet, ocak-nisan döenminde ise 8 bin 287 adet satıldığı açıklandı.
Hyundai Bayon nisan ayında 1.469 adet, ocak-nisan döneminde ise 6 bin 95 adet satıldı. Dokuzuncu sırada nisan satış adedi 622, ocak-nisan satış adedi 5 bin 171 ile Nissan Qashqai konumlandı. Listede BMW X1, Chery Tiggo 7 Pro Max, Toyota Corolla Cross ve Hyundai Tucson da bulunuyor.
Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Nisan Satış Adedi
|Ocak-Nisan Satış Adedi
|1
|Togg T10X
|3.537
|10.325
|2
|BYD Seal U
|4.279
|10.255
|3
|Toyota C-HR
|2.234
|8.789
|4
|Peugeot 2008
|2.692
|8.287
|5
|Fiat Egea Cross
|2.260
|8.047
|6
|Dacia Sandero Stepway
|1.637
|6.621
|7
|Peugeot 3008
|2.074
|6.182
|8
|Hyundai Bayon
|1.469
|6.095
|9
|Nissan Qashqai
|622
|5.171
|10
|BMW X1
|1.628
|5.096