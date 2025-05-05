Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller: Zirvede Sürpriz Bir İsim Var!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Nisan 2025 ve Ocak-Nisan 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi.

Nisan ayında en çok satılan SUV araba BYD Seal U, ocak-nisan döneminde en çok satılan SUV otomobil ise Togg T10X oldu. Seal U ilk dört ayda toplamda 10 bin 255 adet, Togg T10X ise 10 bin 325 adet satıldı. Nisan ayında Seal U'nun 3 4 bin 279 adet, T10X'in ise 3 bin 537 adet satıldığı açıklandı.

Toyota C-HR ise nisan ayında 2 bin 234 adet ocak-nisan döneminde 8 bin 789 adet satıldı. Peugeot 2008'in geçtiğimiz ay 2 bin 692 adet, ocak-nisan döenminde ise 8 bin 287 adet satıldığı açıklandı.

Hyundai Bayon nisan ayında 1.469 adet, ocak-nisan döneminde ise 6 bin 95 adet satıldı. Dokuzuncu sırada nisan satış adedi 622, ocak-nisan satış adedi 5 bin 171 ile Nissan Qashqai konumlandı. Listede BMW X1, Chery Tiggo 7 Pro Max, Toyota Corolla Cross ve Hyundai Tucson da bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller