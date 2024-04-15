En Çok Sevkiyatı Yapılan Akıllı Telefon Markaları Açıklandı: İlk Sıraya Hangi Marka Yerleşti?

International Data Corporation (IDC) tarafından paylaşılan Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker verilerinde, 2024 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen uluslararası akıllı telefon sevkiyat oranları ortaya çıktı.

Yıllık bazda bakıldığı zaman %7.8 oranında bir artış gerçekleşerek uluslararası akıllı telefon sevkiyatı 289,4 milyon adede yükseldi. Sektördeki dalgalanmalar ve daha önce yaşanan gerilemeler, görüldüğü üzere yılın ilk çeyreğinde yükselişe geri dönüyor.

En Çok Sevkiyatı Yapılan Telefon Modelleri - 2024

2024 yılında dünya çapındaki akıllı telefon sevkiyatlarında yer alan markaların sıralaması şu şekilde:

Samsung Apple Xiaomi Transsion OPPO Diğer Markalar

Samsung, pazar payını %20.8 oranında artırırken Apple %17.3 oranında artırıyor. İki markayı takip eden ve üçüncü sıraya yerleşen Xiaomi ise %14.1, Transsion markası ise %9.9 oranında bir yükseliş yakalıyor.

OPPO da akıllı telefon pazarındaki payını %8.7'lik oranla sabitlerken, tüm markaların totalde yıllık oranda %7.8'lik bir artışa yıl açtığı görülüyor. vivo'nun da içinde bulunduğu diğer telefon markalarının toplam pazar payı ise bu yüzdelik dilimde %29.3'lük bir alanı kapsıyor.

IDC'nin Mobilite ve Tüketici Cihaz Takip Cihazlarından sorumlu başkan yardımcısı, pazar payındaki yükselişin beklendiği yönde olduğunu açıkladı. Konuşmasına şu şekilde devam ediyor:

"Apple 2023'ün sonunda en üst sırayı yakalamayı başarırken, Samsung ilk çeyrekte lider akıllı telefon sağlayıcısı olarak kendisini başarılı bir şekilde yeniden ortaya koydu. IDC bu iki şirketin pazarın üst ucundaki yerini korumasını beklerken, Samsung'un yeniden canlanması Çin'deki Huawei'nin yanı sıra Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus ve vivo'dan elde edilen kayda değer kazanımlar, muhtemelen her iki OEM'in de genişleme ve çeşitlendirme alanları aramasına neden olacak. küçük markalar konumlandırma konusunda mücadele ediyor."

IDC Worldwide Tracker ekibinin araştırma direktörü Nabila Popal de verilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında: "Akıllı telefon pazarı son iki yıldaki türbülanstan hem daha güçlü hem de daha farklı bir şekilde çıkıyor. Öncelikle, tüketiciler cihazlarını daha uzun süre ellerinde tutacaklarını bilerek daha pahalı cihazları tercih ettikçe, değerde ve ortalama satış fiyatlarında (ASP'ler) büyüme görmeye devam ediyoruz. İkinci olarak, İlk 5 şirket arasında güç değişimi var ve bu durum büyük olasılıkla devam edecek. Piyasa oyuncuları, iyileşme sonrası dünyada stratejilerini ayarlarken, Xiaomi son iki yılda yaşanan büyük düşüşlerden güçlü bir şekilde geri dönüyor ve Transsion, uluslararası pazarlarda agresif bir büyüme ile İlk 5'te istikrarlı bir varlık haline geliyor. İlk 2 oyuncunun her ikisi de ilk çeyrekte negatif büyüme kaydederken, Samsung'un genel olarak son çeyreklere göre daha güçlü bir konumda olduğu görülüyor." dedi.