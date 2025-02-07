En Çok Tablet Satan Markalar Açıklandı! Zirvedeki İsim Yine Değişmedi

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan en çok satılan telefonlar listesi ile gündeme gelen Apple bu kez en çok tablet satan markalar listesiyle adından söz ettirmeyi başardı. Canalys'e göre 2024 yılında yüzde 9 oranında artış ile toplamda 147,6 miylon tablet sevkiyatı gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yani Ekim-Aralık tarihleri arasındad 39,9 milyon adet tablet sevkiyatı yapıldı. Bu, 2023 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 5,6 oranında artışın yaşandığını gösteriyor.

Apple geçtiğimiz yıl 56,9 milyon tablet sevkiyatı yaparak yüzde 38,6 pazar payına ulaştı. Böylece şirket en çok tablet satan markalar listesinin zirvesinde yer aldı. Apple 2023 yılında da 54 milyon tablet sevkiyatı ile ilk sırada konumlanmıştı.

2024'te 27,7 milyon tablet sevkiyatı yapan Samsung yüzde 18,8 pazar payı ile ikinci sırada bulunuyor. 2023 yılında 25,6 milyon adet tablet sevkiyatı yapan şirket o dönemde de ikinci sırada yer almıştı. Samsung'u 10,7 milyon adet sevkiyat sayısı ile Huawei takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:

2024'te En Çok Tablet Satan Markalar Listesi