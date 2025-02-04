2024'ün En Çok Satılan Telefonları Açıklandı! Çok Şaşıracaksınız

Akıllı telefon piyasasında rekabet hız kesmeden devam ederken satışlara dair önemli istatistiki bilgiler içeren bir rapor paylaşıldı. Canalys'in raporu ile birlikte 2024 yılında en çok satılan telefonlar belli oldu. Listede çok şaşırtabilecek telefon modelleri bulunuyor.

Listeyi sadece Samsung ve Apple'ın telefonları oluşturdu. 2023 yılında piyasaya sürülen iPhone 15 zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. 2023 yılının en çok satan telefonları listesinin ilk sırasında ise iPhone 14 Pro Max yer almıştı.

2024 yılında piyasaya sürülen iPhone 16 Pro Max ikinci sırada bulunuyor. iPhone 16 Pro Max'i iPhone 15 Pro Max takip etti. Dördüncü sırada uygun fiyatlı Android telefon Samsung Galaxy A15 bulunuyor.

Beşinci sırada iPhone 16 Pro, altıncı sırada ise iPhone 15 Pro yer aldı. Bu telefonları iPhone 16 ve Samsung Galaxy A15 5G takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:

2024'ün En Çok Satılan Telefonları Listesi

iPhone 15

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

Samsung Galaxy A15

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 16

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 13

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