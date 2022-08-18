iPhone 14 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, bir sonraki ürün lansman etkinliği için 7 Eylül tarihini hedefliyor. Şirket genellikle Eylül ayının ilk bölümünde büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve şimdi takvimde daire içine alabileceğimiz çok olası bir tarihimiz var.

Mark Gurman, COVID-19 salgını sırasında gerçekleşen diğer etkinliklerde olduğu gibi Apple'ın bu yılki büyük etkinliğini de çevrimiçi olarak gerçekleştirmesini bekliyor.

iPhone 14, 7-16 Eylül Tarihleri Arasında Tanıtılacak

Apple'ın standart ve yeni büyük ekranlı iPhone 14'ü, iPhone 14 Pro'yu ve iPhone 14 Pro Max'i içermesi beklenen etkinlikte iPhone 14 serisini duyuracağı söyleniyor. Pro telefonlar, hap şeklindeki bir delik çentiği kaybedecekleri, her zaman açık ekran özelliğine sahip olacakları ve yeni nesil A serisi işlemciye sahip oldukları söylentileri nedeniyle, fiyat olarak geçtiğimiz senelerden daha pahalı olabilir.

Geçtiğimiz yıllardaki etkinliklerde ortaya çıkan iPhone'lar kısa bir süre sonra satışa çıkmıştı. Gurman, Apple'ın şahsi mağaza çalışanlarından 16 Eylül'de bir tür lansman için hazırlanmalarının istediğini bildirdi, bu nedenle yükseltme yapmak istiyorsanız şimdiden cüzdanınızı hazırlamak isteyebilirsiniz.

Etkinlikte Apple'ın yeni bir üst düzey dayanıklı model ve yenilenmiş bir Apple Watch SE dâhil olmak üzere Apple Watch'a yönelik güncellemeleri duyuracağı da söyleniyor. Şirketin ayrıca kayıpsız ses desteği, kulaklık jakını kaldırabilecek yeni bir giriş seviyesi iPad ve daha fazlasıyla gelebilecek yeni nesil AirPods Pro üzerinde çalıştığı bildiriliyor, bu nedenle yaklaşan etkinlikte Apple'ın sergileyebileceği birçok potansiyel ürün var.