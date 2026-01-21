2026'nın En Değerli Markaları Açıklandı! Birinci Şaşırtmadı

Son dönemlerde teknoloji şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyorken dünyanın en değerli markaları açıklandı. Paylaşılan sıralamada beklendiği gibi teknoloji odaklı firmalar öne çıktı. Peki birinci sırada hangi isim yer aldı? İşte en değerli 10 marka!

Dünyanın En Değerli Markaları (2026)

Sıralamaya geçmeden önce önemli bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Arada sırada piyasa değerleriyle gündeme gelen şirketleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu firmalar trilyon dolarlık değerleriyle dikkat çekerler. Ancak bu haberdeki liste piyasa değeri değil, marka değeri.

Piyasa değeri şirketin borsadaki toplam değerini ifade ederken marka değeriyse marka isminin gücü, itibarı ve müşteri sadakatiyle belirlenir. Bu nedenle sıralamada trilyon dolarlar görmeyeceksiniz.

Brand Finance tarafından paylaşılan verilere göre Apple, 607,64 milyon dolar ile en değerli marka olmayı sürdürdü. Özellikle akıllı telefon serisi iPhone ile gündemden düşmeyen üretici, görünen o ki herkesinin güvenini kazanmış. Onu 565,25 milyon dolar ve 344,08 milyon dolarla sırasıyla Microsoft ve Google takip ediyor. Amazon ise 369,88 milyon dolarla dördüncüyken, NVIDIA 184,32 milyon dolar ile beşinci.

Sosyal medya devi TikTok ise 153,54 milyon dolar marka değeriyle sıralamada kendine yer bulmuşken, onun hemen ardında 140,99 milyon dolarla Walmart, 119,22 milyon dolarla Samsung, 107,06 milyon dolarla Facebook ve 102,44 milyon dolarla State Grid Corporation of China'yı görüyoruz.

2026'nın en değerli markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka 2026 Değeri 2025 Değeri 1 Apple 607,64 milyon dolar 574,51 milyon dolar 2 Microsoft 565,25 milyon dolar 461,07 milyon dolar 3 Google 433,08 milyon dolar 412,98 milyon dolar 4 Amazon 369,88 milyon dolar 356,39 milyon dolar 5 NVIDIA 184,32 milyon dolar 87,87 milyon dolar 6 TikTok / Douyin 153,54 milyon dolar 105,79 milyon dolar 7 Walmart 140,99 milyon dolar 137,18 milyon dolar 8 Samsung 119,22 milyon dolar 110,59 milyon dolar 9 Facebook 107,06 milyon dolar 91,46 milyon dolar 10 State Grid Corporation of China 102,44 milyon dolar 85,63 milyon dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.