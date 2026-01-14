Apple'ın Henüz Tanıtmadığı Yeni iPhone'un Özellikleri Sızdırıldı

Apple'ın en ince telefonları arasına katılmaya hazırlanan iPhone Air 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay tanıtım tarihi sızdırılan iPhone Air 2'nin bu kez ekran özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre aşırı ince gövdeye sahip yeni iPhone, serinin önceki modeliyle aynı yenileme hızına sahip olacak.

iPhone Air 2'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2'nin ekranı 6,55 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda ayrıca Dynamic Island özelliği de bulunacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone Air'de Dynamic Island özelliği, 6,5 inç ekran büyüklüğü, 1260 x 2736 piksel çözünürlüğü, LTPO Super Retina XDR OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

iPhone Air 2'nin Özellikleri (Söylenti)

İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 18 MP

Gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak iPhone Air 2'de 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçeenk göreceğiz. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Önceki modelde ise yalnızca bir adet arka kamera mevcut.

iPhone Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) önceki modelden daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Telefonun 899 dolar (38.518 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. iPhone Air için ABD'de 999 dolar (42.803 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2'nin 2026 yılının sonbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni iPhone modelinin tüm teknik özellikleri, tasarımı, renk seçenekleri ve fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Muhtemelen iPhone Air 2 de Eylül 2026'da duyurulacak.