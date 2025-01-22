Dünyanın En Değerli Otomobil Markaları Açıklandı! Listede Tofaş da Var

Companies Market Cap, dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisinin yer aldığı bir rapor paylaştı. Paylaşılan listede Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla ve Japonya merkezli Toyota gibi şirketlerin yanı sıra Tofaş ve Ford Otosan da bulunuyor.

Dünyanın en değerli otomobil markaları listesinin ilk sırasında Tesla yer aldı. Büyük bir başarının altına imza atan Tesla'nın değeri 1,37 trilyon dolar olarak açıklandı. 2003 yılında kurulan şirket bu zamana kadar Model Y, Model X, Cybertruck gibi araçlar üreterek adından sık sık söz ettirmeyi başardı.

İkinci sırada Toyota bulunuyor. Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiren şirketin değeri 240 milyar dolar olarak açıklandı. Toyota'yı geçtiğimiz yıl ilk elektrikli otomobilni piyasaya süren Xiaomi takip etti. Şirketin değerinin 111,9 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Listede iki Türk otomobil üreticisi de yer aldı. 9,1 milyar dolar değere sahip olan Ford Otosan 38. sırada konumlandı. 3 milyar dolar değğerindeki Tofaş ise listenin 47. sırasında yer aldı. Dünyanın en değerli 10 otomobil markası listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünyanın En Değerli Otomobil Markaları Listesi

Tesla: 1.36 trilyon dolar Toyota: 240 milyar dolar Xiaomi: 111,9 milyar dolar BYD: 110,1 milyar dolar Ferrari: 78,2 milyar dolar Porsche: 58,4 milyar dolar Mercedes-Benz: 57,7 milyar dolar General Motors: 56 milyar dolar BMW: 52,4 milyar dolar Volkswagen: 50,7 milyar dolar

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