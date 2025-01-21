Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Belli Oldu! Togg Kaçıncı Sırada?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Ocak-Aralık 2024 döneminde Türkiye'de en çok satılan SUV otomobiller belli oldu. Peki, bu tarih aralığında Togg T10X kaç adet sattı?

Bu dönemde sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon 238 bin 509'a ulaştı. Böylece tüm zamanların yıllık satış rekoru kırılmış oldu. Paylaşılan verilere göre en çok tercih edilen SUV araba modellerinin ilk sırasında Togg T10X yer aldı.

Yerli elektrikli otomobil T10X Ocak-Aralık 2024 tarihleri arasında toplamda 30 bin 93 adet satıldı. İkinci sırada ise Fiat Egea Cross konumlandı. Bu otomobil 25 bin 526 adet satıldı.

Üçüncü sırada Renault Duster bulunuyor. Bu araç belirtilen tarih aralığında toplamda 20 bin 933 adet satıldı. Dördüncü sırada ise 19 bin 132 adet ile Nissan Qashqai konumlandı. Bu otomobili Hyundai Bayon ve Chery Tiggo 8 Pro takip etti. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller

Togg T10X: 30 bin 93 adet

30 bin 93 adet Fiat Egea Cross: 25 bin 526 adet

25 bin 526 adet Renault Duster: 20 bin 933 adet

20 bin 933 adet Nissan Qashqai: 19 bin 132 adet

19 bin 132 adet Hyundai Bayon: 17 bin 581 adet

17 bin 581 adet Chery Tiggo 8 Pro: 16 bin 83 adet

16 bin 83 adet Dacia Sandero: 15 bin 447 adet

15 bin 447 adet Volkswagen Taigo: 14 bin 115 adet

14 bin 115 adet Chery Omoda 5: 12 bin 900 adet

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