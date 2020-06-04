En Fazla Patent Sayısına Sahip olan Ülkeler Açıklandı

Almanya merkezli Bertelsmann Foundation tarafından yapılan araştırmada ABD en fazla patent sayısına sahip ülke olarak belirtilirken Çin, en fazla patente sahip ilk üç ülke arasında yer aldı. Yapılan araştırma sonucunda 3D yazıcı, 5G, akıllı zekâ, gıda ve enerji dönüşümü gibi ileri teknolojilerde Doğu Asya ülkelerinin yükseldiği, ABD'nin ise üstünlüğünü koruduğu görüldü.

Geleceğin teknoloji olarak görülen toplam 58 çalışmanın 50’sinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirildiği, ABD’nin dünya standartlarında en fazla patente sahip ülke olduğu belirtildi. Araştırmada aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti’nin bazı alanlarda Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bıraktığı da yer aldı.

İnovasyon gücünün 2000-2019 döneminde nasıl değiştiğini analiz eden "İleri Teknolojilerde Dünya Standartlarında Patentler-Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın İnavosyon Gücü" araştırmasının sonuçlarına göre 58 teknolojinin 50’sinde patent sahibi olan ABD, en fazla patent sayısına sahip ülke olarak birinci sırada yer alıyor. ABD, diğer 8 teknolojide ise ikinci sırada bulunuyor.

En Fazla Patent Sahibi Ülkeler Listesi - 2020

Apple, Facebook, Microsoft ve Google gibi büyük şirketlerin merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri, dijital, sağlık ve güvenlik teknolojilerinde büyük bir farkla birinci sırada yer alıyor. ABD’ye en büyük rakip olarak ise Çin Halk Cumhuriyeti gösteriliyor. Son 20 yılda çok sayıda patent üreten Çin’in aynı zamanda ürettiği patent kalitesinde de yükselişe geçtiği belirtiliyor.

Bertelsmann Foundation tarafından gerçekleştirilen araştırmada incelenen 58 teknolojinin 42’sinde dünya standartlarında en fazla patente sahip ülkeler sıralamasında 3. sırada yer alan Çin, gıda ve çevre alanındaki teknolojilerde ise dünya standartlarına sahip en fazla patente sahip ülke olarak belirtiliyor. Çin’in yanı sıra araştırmada Güney Kore’nin gelişiminden de bahsediliyor. Güney Kore, en çok 5G patentine sahip ikinci ülke olarak belirtiliyor.

Japonya ise elektrikli araçlar, pil teknolojisi ve ileri kaplama teknolojisi alanlarında en çok patente sahip ülke olarak listenin en başında yer alıyor. Doğu Asya ülkelerinin patent alanındaki yükselişinin yanı sıra Avrupa ülkelerinin incelenen 58 teknolojide, listenin sonlarında yer alması da dikkat çekiyor. Avrupa kıtasının en büyük ekonomisine sahip Almanya, 2010 yılında 47 teknolojide dünya standartlarında en fazla patente sahip ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, 2019 yılı için listede 22. sırada yer alıyor.

Batarya, enerji tasarrufu, gübre, hassas uygulamalı tarım, 5G, inşaat, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı şebeke, akılı ev, büyük veri, blok zinciri, bulut bilişim, yapay zeka gibi toplam 58 teknolojinin incelendiği araştırmanın raporunda, gerileyen Avrupa ülkeleri için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve hızlı ve başarılı ürünler ortaya koyan şirketlerin ortaya çıkarılması tavsiyelerinde bulunuluyor.