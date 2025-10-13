THY 9. Sıraya Çıktı: En Çok Uçağa Sahip Havayolu Şirketleri Belli Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda yeni uçak siparişleriyle gündem olan Türk Hava Yolları, yeni uçaklarıyla birlikte dünyanın en büyük havayolu şiretleri sıralamasında önemli bir sıçrayış yaptı. Milli havayolu şirketi en büyük uçak filoları arasında 9. sıraya yükseldi. Peki dünyanın en büyük uçak filoları hangi havayolu şirketlerine ait? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları Dünyanın En Büyük 9. Filosuna Sahip Oldu!

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki uçak sayısını 500’ün üzerine çıkararak küresel havacılığın en büyük oyuncuları arasına girdi. Milli hava yolumuz bu adımla birlikte artık dünyanın en büyük 9. filosuna sahip havayolu konumunda.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şirketin tarihindeki en büyük filo başarısına ulaştığını duyurdu. Ekşi “Bu sene 500 uçağa sahip bir havayolu oluyoruz. 2003’te 65 uçaklık bir filo ile dünyada 35. sıradaydık. Bugün 500 uçak ile dünyada 9. sıradayız. 2033’te 813 uçağa ulaşarak dünyanın ilk 5 havayolu arasında yer alacağız.” ifadelerini kullandı.

Ekşi’nin paylaştığı verilere göre 2003 yılında yalnızca 65 uçaktan oluşan THY filosu 2024 itibarıyla 492 uçağa, 2025 yılıyla birlikte ise 500’ün üzerine çıkacak. Şirketin 2033 hedefi ise 813 uçakla dünyanın en büyük 5 filosundan biri olmak.

Dünyanın En Büyük Havayolu Filoları

Filo büyüklüğüne göre dünyanın en büyük havayolu şirketleri şu şekilde sıralanıyor:

American Airlines (ABD): Yaklaşık 1.500 uçakla dünyanın en büyük filosuna sahip.

Yaklaşık 1.500 uçakla dünyanın en büyük filosuna sahip. United Airlines (ABD): 1.400’ün üzerinde uçağıyla ikinci sırada.

1.400’ün üzerinde uçağıyla ikinci sırada. Delta Air Lines (ABD): 1.300’den fazla uçağıyla üçüncü sırada yer alıyor.

1.300’den fazla uçağıyla üçüncü sırada yer alıyor. Southwest Airlines (ABD): Yaklaşık 800 uçaklık filosuyla dünyanın en büyük düşük maliyetli havayolu.

Yaklaşık 800 uçaklık filosuyla dünyanın en büyük düşük maliyetli havayolu. China Southern Airlines (Çin): 600’ü aşkın uçağıyla Asya kıtasının lideri.

600’ü aşkın uçağıyla Asya kıtasının lideri. Ryanair (İrlanda): 550’den fazla uçakla Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli taşıyıcısı.

550’den fazla uçakla Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli taşıyıcısı. China Eastern Airlines (Çin): 540 civarındaki uçağıyla Asya’nın devlerinden biri.

540 civarındaki uçağıyla Asya’nın devlerinden biri. Air China (Çin): 520’den fazla uçağıyla Çin’in ulusal havayolu şirketi.

520’den fazla uçağıyla Çin’in ulusal havayolu şirketi. Türk Hava Yolları (Türkiye): 500’ün üzerindeki filosuyla dünyada ilk 10’a girdi.

500’ün üzerindeki filosuyla dünyada ilk 10’a girdi. Lufthansa (Almanya): 470’in üzerinde uçağıyla Avrupa’nın en büyüklerinden biri.

