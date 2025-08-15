Dünyanın En İyi 99 Aksiyon Filmi Açıklandı! İşte Liste
2025 yılı için en iyi aksiyon filmleri açıklandı. Sıralamada Superman, Deadpool & Wolverine, Gladiator II ve A Minecraft Movie gibi yapımlar da yer aldı.
2025 yılının en popüler ve en sevilen aksiyon filmleri belli oldu. Açıklanan listede sinemaseverlerin heyecanla takip ettiği birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Her biri aksiyon sahneleri, güçlü hikayeleri ve unutulmaz karakterleriyle öne çıkan bu filmler, milyonlarca izleyicinin favorisi olmayı başardı. İşte en iyi aksiyon filmleri...
En İyi Aksiyon Filmleri (2025)
IMDb alternatifi platformlardan Rotten Tomatoes, 2025 yılı için en iyi aksiyon filmlerini açıkladı. Yayınlanan listede yalnızca bu yıl vizyona giren yapımlar değil, geçmiş yıllarda çıkmasına rağmen hala popülerliğini koruyan filmler de yer aldı.
En iyi aksiyon filmleri sıralamasının başında KPop Demon Hunters yer aldı. Onu Black Bag, The Count of Monte Cristo, Rebel Ridge, Predator: Killer of Killers, Love Lies Bleeding takip etti. Öte yandan listede Sovereign ve The Order gibi filmler olduğunu da görüyoruz.
2025 yılı için en iyi aksiyon filmleri şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Film Adı
|1
|KPop Demon Hunters
|2
|Black Bag
|3
|The Count of Monte Cristo
|4
|Rebel Ridge
|5
|Predator: Killer of Killers
|6
|Love Lies Bleeding
|7
|Sovereign
|8
|The Order
|9
|Warfare
|10
|Dune: Part Two
|11
|Highest 2 Lowest
|12
|40 Acres
|13
|Furiosa: A Mad Max Saga
|14
|Twilight of the Warriors: Walled In
|15
|Deep Cover
|16
|Monkey Man
|17
|The Naked Gun
|18
|Thunderbolts*
|19
|Carry-On
|20
|The Fantastic Four: First Steps
|21
|Sonic the Hedgehog 3
|22
|Superman
|23
|F1 The Movie
|24
|The Fall Guy
|25
|Kingdom of the Planet of the Apes
|26
|Novocaine
|27
|Mission: Impossible - The Final Reckoning
|28
|Last Breath
|29
|Deadpool & Wolverine
|30
|The Phoenician Scheme
|31
|Arcadian
|32
|The Return
|33
|How to Train Your Dragon
|34
|Fight or Flight
|35
|The Accountant 2
|36
|Ballerina
|37
|The Legend of Ochi
|38
|Twisters
|39
|Gladiator II
|40
|Veteran 2: I, the Executioner
|41
|The Old Woman with the Knife
|42
|The Shadow Strays
|43
|The Roundup: Punishment
|44
|Yadang: The Snitch
|45
|Night Call
|46
|Nobody 2
|47
|Kalki 2898 AD
|48
|Freaky Tales
|49
|Clone Cops
|50
|Survive
|51
|Heads of State
|52
|Escape
|53
|The Silent Hour
|54
|The Ministry of Ungentlemanly Warfare
|55
|Bullet Train Explosion
|56
|Badland Hunters
|57
|Wolfs
|58
|Beverly Hills Cop: Axel F
|59
|Bad Boys: Ride or Die
|60
|Tornado
|61
|Havoc
|62
|The Gorge
|63
|Den of Thieves: Pantera
|64
|The Amateur
|65
|Dhoom Dhaam
|66
|Road House
|67
|Rust
|68
|Karate Kid: Legends
|69
|M3GAN 2.0
|70
|G20
|71
|Elevation
|72
|William Tell
|73
|Godzilla x Kong: The New Empire
|74
|Jurassic World Rebirth
|75
|Weekend in Taipei
|76
|Red Right Hand
|77
|Cleaner
|78
|A Working Man
|79
|Captain America: Brave New World
|80
|A Minecraft Movie
|81
|The Killer's Game
|82
|Osiris
|83
|Ad Vitam
|84
|The Quiet Ones
|85
|Ghostbusters: Frozen Empire
|86
|Venom: The Last Dance
|87
|Fountain of Youth
|88
|Jackpot!
|89
|Shadow Force
|90
|Valiant One
|91
|Flight Risk
|92
|Back in Action
|93
|The Old Guard 2
|94
|Into the Deep
|95
|In the Lost Lands
|96
|Star Trek: Section 31
|97
|Ice Road: Vengeance
|98
|Love Hurts
|99
|Bride Hard
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi aksiyon filmleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.