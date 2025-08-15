Dünyanın En İyi 99 Aksiyon Filmi Açıklandı! İşte Liste

2025 yılı için en iyi aksiyon filmleri açıklandı. Sıralamada Superman, Deadpool & Wolverine, Gladiator II ve A Minecraft Movie gibi yapımlar da yer aldı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

2025 yılının en popüler ve en sevilen aksiyon filmleri belli oldu. Açıklanan listede sinemaseverlerin heyecanla takip ettiği birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Her biri aksiyon sahneleri, güçlü hikayeleri ve unutulmaz karakterleriyle öne çıkan bu filmler, milyonlarca izleyicinin favorisi olmayı başardı. İşte en iyi aksiyon filmleri...

En İyi Aksiyon Filmleri (2025)

IMDb alternatifi platformlardan Rotten Tomatoes, 2025 yılı için en iyi aksiyon filmlerini açıkladı. Yayınlanan listede yalnızca bu yıl vizyona giren yapımlar değil, geçmiş yıllarda çıkmasına rağmen hala popülerliğini koruyan filmler de yer aldı.

En iyi aksiyon filmleri sıralamasının başında KPop Demon Hunters yer aldı. Onu Black Bag, The Count of Monte Cristo, Rebel Ridge, Predator: Killer of Killers, Love Lies Bleeding takip etti. Öte yandan listede Sovereign ve The Order gibi filmler olduğunu da görüyoruz. 

2025 yılı için en iyi aksiyon filmleri şu şekilde sıralandı:

Sıra Film Adı
1 KPop Demon Hunters
2 Black Bag
3 The Count of Monte Cristo
4 Rebel Ridge
5 Predator: Killer of Killers
6 Love Lies Bleeding
7 Sovereign
8 The Order
9 Warfare
10 Dune: Part Two
11 Highest 2 Lowest
12 40 Acres
13 Furiosa: A Mad Max Saga
14 Twilight of the Warriors: Walled In
15 Deep Cover
16 Monkey Man
17 The Naked Gun
18 Thunderbolts*
19 Carry-On
20 The Fantastic Four: First Steps
21 Sonic the Hedgehog 3
22 Superman
23 F1 The Movie
24 The Fall Guy
25 Kingdom of the Planet of the Apes
26 Novocaine
27 Mission: Impossible - The Final Reckoning
28 Last Breath
29 Deadpool & Wolverine
30 The Phoenician Scheme
31 Arcadian
32 The Return
33 How to Train Your Dragon
34 Fight or Flight
35 The Accountant 2
36 Ballerina
37 The Legend of Ochi
38 Twisters
39 Gladiator II
40 Veteran 2: I, the Executioner
41 The Old Woman with the Knife
42 The Shadow Strays
43 The Roundup: Punishment
44 Yadang: The Snitch
45 Night Call
46 Nobody 2
47 Kalki 2898 AD
48 Freaky Tales
49 Clone Cops
50 Survive
51 Heads of State
52 Escape
53 The Silent Hour
54 The Ministry of Ungentlemanly Warfare
55 Bullet Train Explosion
56 Badland Hunters
57 Wolfs
58 Beverly Hills Cop: Axel F
59 Bad Boys: Ride or Die
60 Tornado
61 Havoc
62 The Gorge
63 Den of Thieves: Pantera
64 The Amateur
65 Dhoom Dhaam
66 Road House
67 Rust
68 Karate Kid: Legends
69 M3GAN 2.0
70 G20
71 Elevation
72 William Tell
73 Godzilla x Kong: The New Empire
74 Jurassic World Rebirth
75 Weekend in Taipei
76 Red Right Hand
77 Cleaner
78 A Working Man
79 Captain America: Brave New World
80 A Minecraft Movie
81 The Killer's Game
82 Osiris
83 Ad Vitam
84 The Quiet Ones
85 Ghostbusters: Frozen Empire
86 Venom: The Last Dance
87 Fountain of Youth
88 Jackpot!
89 Shadow Force
90 Valiant One
91 Flight Risk
92 Back in Action
93 The Old Guard 2
94 Into the Deep
95 In the Lost Lands
96 Star Trek: Section 31
97 Ice Road: Vengeance
98 Love Hurts
99 Bride Hard

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi aksiyon filmleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Yapay Zeka Sinema Dünyasını Değiştirmeye Geliyor
Sinema

Yapay Zeka Sinema Dünyasını Değiştirmeye Geliyor

Aralarında Steven Spielberg'ün de olduğu büyük bir yatırımcı kitlesinden yardım alan Wonder Dynamics adlı yapay zeka video stüdyosu tanıtıldı. İşte detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER