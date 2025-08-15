Dünyanın En İyi 99 Aksiyon Filmi Açıklandı! İşte Liste

2025 yılının en popüler ve en sevilen aksiyon filmleri belli oldu. Açıklanan listede sinemaseverlerin heyecanla takip ettiği birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Her biri aksiyon sahneleri, güçlü hikayeleri ve unutulmaz karakterleriyle öne çıkan bu filmler, milyonlarca izleyicinin favorisi olmayı başardı. İşte en iyi aksiyon filmleri...

En İyi Aksiyon Filmleri (2025)

IMDb alternatifi platformlardan Rotten Tomatoes, 2025 yılı için en iyi aksiyon filmlerini açıkladı. Yayınlanan listede yalnızca bu yıl vizyona giren yapımlar değil, geçmiş yıllarda çıkmasına rağmen hala popülerliğini koruyan filmler de yer aldı.

En iyi aksiyon filmleri sıralamasının başında KPop Demon Hunters yer aldı. Onu Black Bag, The Count of Monte Cristo, Rebel Ridge, Predator: Killer of Killers, Love Lies Bleeding takip etti. Öte yandan listede Sovereign ve The Order gibi filmler olduğunu da görüyoruz.

2025 yılı için en iyi aksiyon filmleri şu şekilde sıralandı:

Sıra Film Adı 1 KPop Demon Hunters 2 Black Bag 3 The Count of Monte Cristo 4 Rebel Ridge 5 Predator: Killer of Killers 6 Love Lies Bleeding 7 Sovereign 8 The Order 9 Warfare 10 Dune: Part Two 11 Highest 2 Lowest 12 40 Acres 13 Furiosa: A Mad Max Saga 14 Twilight of the Warriors: Walled In 15 Deep Cover 16 Monkey Man 17 The Naked Gun 18 Thunderbolts* 19 Carry-On 20 The Fantastic Four: First Steps 21 Sonic the Hedgehog 3 22 Superman 23 F1 The Movie 24 The Fall Guy 25 Kingdom of the Planet of the Apes 26 Novocaine 27 Mission: Impossible - The Final Reckoning 28 Last Breath 29 Deadpool & Wolverine 30 The Phoenician Scheme 31 Arcadian 32 The Return 33 How to Train Your Dragon 34 Fight or Flight 35 The Accountant 2 36 Ballerina 37 The Legend of Ochi 38 Twisters 39 Gladiator II 40 Veteran 2: I, the Executioner 41 The Old Woman with the Knife 42 The Shadow Strays 43 The Roundup: Punishment 44 Yadang: The Snitch 45 Night Call 46 Nobody 2 47 Kalki 2898 AD 48 Freaky Tales 49 Clone Cops 50 Survive 51 Heads of State 52 Escape 53 The Silent Hour 54 The Ministry of Ungentlemanly Warfare 55 Bullet Train Explosion 56 Badland Hunters 57 Wolfs 58 Beverly Hills Cop: Axel F 59 Bad Boys: Ride or Die 60 Tornado 61 Havoc 62 The Gorge 63 Den of Thieves: Pantera 64 The Amateur 65 Dhoom Dhaam 66 Road House 67 Rust 68 Karate Kid: Legends 69 M3GAN 2.0 70 G20 71 Elevation 72 William Tell 73 Godzilla x Kong: The New Empire 74 Jurassic World Rebirth 75 Weekend in Taipei 76 Red Right Hand 77 Cleaner 78 A Working Man 79 Captain America: Brave New World 80 A Minecraft Movie 81 The Killer's Game 82 Osiris 83 Ad Vitam 84 The Quiet Ones 85 Ghostbusters: Frozen Empire 86 Venom: The Last Dance 87 Fountain of Youth 88 Jackpot! 89 Shadow Force 90 Valiant One 91 Flight Risk 92 Back in Action 93 The Old Guard 2 94 Into the Deep 95 In the Lost Lands 96 Star Trek: Section 31 97 Ice Road: Vengeance 98 Love Hurts 99 Bride Hard

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi aksiyon filmleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.