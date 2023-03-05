2022 Yılının En İyi Animeleri Açıklandı
Crunchyroll 2023 Anime Ödülleri kapsamında 2022 yılının en iyi animeleri belli oldu. Peki, geçtiğimiz yılın en başarılı anime dizileri ve filmleri hangileri?
Crunchyroll 2023 Anime Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Bununla beraber yılın en iyi animesi, en iyi anime şarkısı, en iyi anime filmi ve daha fazlası belli oldu. Çeşitli ödüllere layık görülerek büyük bir başarının altına imza atan 2022'nin en iyi animelerine dair detaylar haberimizde.
2022'nin En İyi Animeleri Listesi
- Yılın En İyi Animesi: Cyberpunk: Edgerunners
- En İyi Anime Filmi: JUJUTSU KAISEN 0
- En İyi Komedi: SPY x FAMILY
- En İyi Aksiyon: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc
- En İyi Anime Şarkısı: “The Rumbling,” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2
- En İyi Yardımcı Karakter: Anya Forger, SPY x FAMILY
- En İyi Animasyon: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc
- En İyi Devam Serisi: ONE PIECE
- En İyi Karakter Tasarımı: Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc
- En İyi Yönetmen: Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc
- En İyi Dram: Attack on Titan Final Season Part 2
- En İyi Ana Karakter: Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2
- En İyi Yeni Seri: SPY x FAMILY
- En İyi Orijinal Anime: Lycoris Recoil
- En İyi Romantik: Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-
- En İyi Müzik: KOHTA YAMAMOTO & HIROYUKI SAWANO, Attack on Titan Final Season Part 2
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (İngilizce): Zach Aguilar, David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Japonca): Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (İspanyolca): Alejandro Orozco, Gyutaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Kastilya): Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Fransızca): Brigitte Lecordier, Bojji, Ranking of Kings
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Almanca): Nicolás Artajo, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (İtalyanca): Elisa Giorgio, Maki Zen’in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1)
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Portekizce): Nina Carvalho, Anya Forger, SPY x FAMILY
- En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Arapça): Amal Hawija, Gon Freecss, Hunter x Hunter
Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi
En iyi anime diziler ve filmler neler? Keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyan çok sayıda anime bulunuyor. Bu yazıda dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımları bir arada topladık.
2022'nin en iyi animeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılı anime hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Anime oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi anime oyunları listesine de göz atabilirsiniz.
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