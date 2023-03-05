2022 Yılının En İyi Animeleri Açıklandı

Crunchyroll 2023 Anime Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Bununla beraber yılın en iyi animesi, en iyi anime şarkısı, en iyi anime filmi ve daha fazlası belli oldu. Çeşitli ödüllere layık görülerek büyük bir başarının altına imza atan 2022'nin en iyi animelerine dair detaylar haberimizde.

2022'nin En İyi Animeleri Listesi

Yılın En İyi Animesi : Cyberpunk: Edgerunners

: Cyberpunk: Edgerunners En İyi Anime Filmi : JUJUTSU KAISEN 0

: JUJUTSU KAISEN 0 En İyi Komedi : SPY x FAMILY

: SPY x FAMILY En İyi Aksiyon : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc En İyi Anime Şarkısı : “The Rumbling,” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

: “The Rumbling,” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2 En İyi Yardımcı Karakter : Anya Forger, SPY x FAMILY

: Anya Forger, SPY x FAMILY En İyi Animasyon : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc En İyi Devam Serisi : ONE PIECE

: ONE PIECE En İyi Karakter Tasarımı : Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

: Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc En İyi Yönetmen : Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

: Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc En İyi Dram : Attack on Titan Final Season Part 2

: Attack on Titan Final Season Part 2 En İyi Ana Karakter : Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

: Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2 En İyi Yeni Seri : SPY x FAMILY

: SPY x FAMILY En İyi Orijinal Anime : Lycoris Recoil

: Lycoris Recoil En İyi Romantik : Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

: Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- En İyi Müzik : KOHTA YAMAMOTO & HIROYUKI SAWANO, Attack on Titan Final Season Part 2

: KOHTA YAMAMOTO & HIROYUKI SAWANO, Attack on Titan Final Season Part 2 En İyi Ses Sanatçısı Performansı (İngilizce) : Zach Aguilar, David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners

: Zach Aguilar, David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Japonca) : Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

: Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2 En İyi Ses Sanatçısı Performansı (İspanyolca) : Alejandro Orozco, Gyutaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

: Alejandro Orozco, Gyutaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Kastilya) : Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

: Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0 En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Fransızca) : Brigitte Lecordier, Bojji, Ranking of Kings

: Brigitte Lecordier, Bojji, Ranking of Kings En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Almanca) : Nicolás Artajo, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

: Nicolás Artajo, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0 En İyi Ses Sanatçısı Performansı (İtalyanca) : Elisa Giorgio, Maki Zen’in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1)

: Elisa Giorgio, Maki Zen’in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1) En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Portekizce) : Nina Carvalho, Anya Forger, SPY x FAMILY

: Nina Carvalho, Anya Forger, SPY x FAMILY En İyi Ses Sanatçısı Performansı (Arapça): Amal Hawija, Gon Freecss, Hunter x Hunter

2022'nin en iyi animeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılı anime hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Anime oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi anime oyunları listesine de göz atabilirsiniz.