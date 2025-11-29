En İyi Kameraya Sahip iPhone Modelleri Belli Oldu!

Akıllı telefonlarla fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için her ay güncellenen kamera sıralamaları ayrı bir merak konusu oluyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte iPhone modelleri arasındaki rekabet de yeniden gündeme taşındı. Bu ayın sonuçları özellikle hangi modelin öne çıktığını merak edenlerin dikkatini çekmiş durumda. İşte ayrıntılar…

Kasım 2025’in En İyi iPhone Kameraları Belli Oldu!

iPhone 17 Pro: 168 puan iPhone 16 Pro Max: 161 puan iPhone 16 Pro: 157 puan iPhone 15 Pro Max: 154 puan iPhone 15 Pro: 154 puan iPhone 16: 147 puan iPhone 14 Pro Max: 146 puan iPhone 14 Pro: 146 puan iPhone 15: 145 puan iPhone 15 Plus: 145 puan

DxOMark’ın Kasım 2025 değerlendirmeleriyle birlikte iPhone modellerinin güncel kamera sıralaması yeniden şekillendi. Fotoğraf performansının kullanıcı tercihleri üzerindeki etkisi her geçen yıl daha da artarken Apple’ın farklı segmentlerde sunduğu modeller arasındaki rekabet de dikkat çekici bir noktaya geldi.

Özellikle son üç neslin kamera tarafında belirgin iyileştirmeler sunduğu görülürken, bu ayın tablosu zirvede yaşanan hareketliliği açıkça ortaya koyuyor. Yapılan puanlamada listenin birinci sırasına 168 puanla iPhone 17 Pro yerleşiyor. Onu 161 puanla iPhone 16 Pro Max ve 157 puanla iPhone 16 Pro takip ediyor. İlk 10’a baktığımızda 15 Pro ve 15 Pro Max hâlâ güçlü bir konumda yer alırken 14 gibi eski serilerin de rekabetten tamamen kopmadığı dikkat çekiyor.

Genel tabloya bakıldığında özellikle üst segment modellerin fotoğraf ve video performansında çıtayı yukarı çekmeye devam ettiği orta segmentte ise 15, 15 Plus ve 16 gibi modellerin güçlü bir alternatif oluşturduğu görülüyor.

Peki sizce en iyi kameraya sahip iPhone modeli hangisi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...