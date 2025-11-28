Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu İçin Sevindiren İddia!

Akıllı telefon pazarında ikiye katlanan modeller hızla yaygınlaşırken sıradaki büyük adım üçe katlanabilir telefonlar olacak gibi görünüyor. Bu noktada gözler uzun süredir Güney Koreli teknoloji devi Samsung’a çevrilmiş durumda.

Şirketin merakla beklenen üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold için bugüne kadar ortaya atılan iddialar, modelin oldukça yüksek bir fiyatla geleceği yönündeydi. Ancak son sızıntılar ise Galaxy Z TriFold fiyatının beklenenden biraz daha düşük olacağını ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z TriFold Fiyatı Ortaya Çıktı

Aralık ayında şirketin ana vatanı Güney Kore’de tanıtılması beklenen Galaxy Z TriFold’un yaklaşık 2 bin 700 dolarlık bir fiyatla çıkacağı konuşuluyordu. Ancak güvenilir bir kaynak, cihazın aslında 2.445 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını öne sürdü.

Öte taraftan Galaxy Z TriFold'un Türkiye fiyatı da merak ediliyor. Tanıtıldıktan sonra ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor ancak yüksek bir fiyata sahip olması muhtemel. Bildiğiniz üzere ülkemizde satılan akıllı telefonlara yüzde 100'den biraz fazla vergi uygulanıyor.

2 bin 445 dolar, güncel kurla çevrildiğinde yaklaşık 104 bin TL ediyor. Ancak Türkiye’de bir telefon satışa çıkmadan önce fiyatına yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ekleniyor. Tüm bu vergiler hesaplandığında ise vergisiz 104 bin TL’lik fiyat yaklaşık 211 bin TL’ye yükseliyor.

Vergisiz fiyat: 103 bin 887,83 TL

103 bin 887,83 TL Kültür Bakanlığı (%1): 1.038,88 TL

1.038,88 TL TRT bandrolü (%12): 12 bin 591,20 TL

12 bin 591,20 TL ÖTV (%50): 58 bin 758,95 TL

58 bin 758,95 TL KDV (%20): 35 bin 255,37 TL

35 bin 255,37 TL Toplam vergi (%103,62): 107 bin 644,40 TL

107 bin 644,40 TL Tahmini vergili fiyat: 211 bin 532,23 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy Z TriFold'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.