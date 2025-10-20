Kalp Krizi Garantili: Tüm Zamanların En İyi 10 Korku Filmi Açıklandı!

Sinema dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Korku filmi tutkunlarını fazlasıyla ilgilendiren adeta bilimsel bir deney yapar gibi izleyicilerin kalp atışları ölçülerek dünyanın en korkunç 10 filmi belirlendi. Peki listede hangi yapımlar yer aldı? İşte dünyanın en iyi korku filmleri...

Tüm Zamanların En İyi Korku Filmleri

Science of Scare projesi kapsamında birçok gönüllü, karanlık ve izole bir odada tek başına film izledi. Bu sırada kalp atışlarını ölçen sensörlerle hem ortalama nabız hem de ani yükselişler kaydedildi. Güçlü ses sistemiyle gerçekçi bir atmosfer oluşturuldu ve dikkat dağıtıcı hiçbir şeye yer verilmedi. Veriler analiz edilerek izleyicileri en çok geren filmler belirlendi ve böylece tüm zamanların en korkunç yapımları gözler önüne serildi.

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada 2012 yapımı Sinister filmini görüyoruz. Yaklaşık iki saat süren bu yapım, izleyicilerin kalp atışını en çok yükselten film olarak zirveye adını yazdırdı. Onu Host, deneysel anlatımıyla dikkat çeken Skinamarink, türün klasikleşmiş örneklerinden Insidious ve güçlü atmosferiyle öne çıkan The Conjuring takip etti. Listenin devamında ise Hereditary, Smile 2, Smile, The Exorcism of Emily Rose ve Talk to Me kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi korku filmleri şu şekilde sıralandı:

Sinister Host Skinamarink Insidious The Conjuring Hereditary Smile 2 Smile The Exorcism of Emily Rose Talk to Me

Sinister Film Konusu

Sinister, bir yazarın eski bir evde gizemli kasetler bulmasıyla başlayan karanlık olayları konu alan, psikolojik gerilim ve doğaüstü korkuyu harmanlayan bir film. Yavaş yavaş artan gerilimi, tüyler ürpertici atmosferi ve beklenmedik sahneleriyle izleyiciyi sürekli diken üstünde tutar. Bu nedenle dünyanın en iyi korku filmi seçildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tüm zamanların en iyi korku filmleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.