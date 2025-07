Zirve Şaşırtmadı! 2025'in En İyi Oyunları Açıklandı

2025’in en iyi oyunları belli oldu. GTA 6'nın bu yıl çıkması ve zirveye adını yazdırması bekleniyordu ancak yapım önümüzdeki yıla ertelendi. Fakat yine de listede dikkat çeken yapımlar var. Öyle ki dev bütçeli AAA projelerin yanı sıra bağımsız stüdyolardan çıkan sürpriz yapımlar da adını yazdırdı. İşte 2025'in en iyi oyunları!

2025 Yılının En İyi Oyunları

Oyun incelemeleri platformu OpenCritic tarafından hazırlanan listeye baktığımızda ilk sırada Clair: Obscur: Expedition 33 yer alıyor. 92 puan alarak zirveye oturan bu yapımı 90 puanla Death Stranding 2: On the Beach takip ediyor. Hemen ardından ise yine 90 puanla Split Fiction geliyor.

Dördüncü ve beşinci ise 89 puan alan Kingdom Come: Deliverance ve Blue Prince oldu. Öte yandan listenin devamındaysa Monster Hunter Wilds, Pipistrello and the Cursed Yoyo, Keep Diving, StarVaders ve Monster Train 2 oyunlarını görüyoruz.

2025'in en iyi oyunları ve puanları şu şekilde sıralandı;

Clair Obscur: Expedition 33 - 92 Death Stranding 2: On the Beach - 90 Split Fiction - 90 Kingdom Come: Deliverance 2 - 89 Blue Prince - 89 Monster Hunter Wilds - 89 Pipistrello and the Cursed Yoyo - 89 Keep Driving - 89 StarVaders - 88 Monster Train 2 - 88

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.