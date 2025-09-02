Dünya'nın En İyi Savunma Sanayi Şirketleri Belli Oldu! 5 Türk Firması Listede!

Dünya'nın en iyi 100 savunma sanayi şirketi belli oldu. Yapılan listede insansız hava aracı üreticilerinden savaş uçağı üreticilerine, yer sistemlerinden uzay sanayiye kadar pek çok farklı alandan şirket yer aldı. Yapılan sıralamada ilk 100 içerisinde 5 adet Türk firması da yer aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünya'nın En İyi Savunma Sanayi Şirketleri!

Lockheed Martin (ABD) – 68,39 milyar $

– 68,39 milyar $ RTX (ABD) – 43,5 milyar $

– 43,5 milyar $ CASIC (Çin) – 38,71 milyar $

– 38,71 milyar $ Northrop Grumman (ABD) – 36,6 milyar $

– 36,6 milyar $ General Dynamics (ABD) – 36,5 milyar $

– 36,5 milyar $ BAE Systems (Birleşik Krallık) – 32,26 milyar $

– 32,26 milyar $ Boeing (ABD) – 31,75 milyar $

– 31,75 milyar $ CSSC (Çin) – 22,39 milyar $

– 22,39 milyar $ L3Harris Technologies (ABD) – 16,98 milyar $

– 16,98 milyar $ Thales (Fransa) – 15,9 milyar $

– 15,9 milyar $ .....

ASELSAN – 3,54 milyar $ (43. Sıra)

– 3,54 milyar $ (43. Sıra) TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) – 3,15 milyar $ (47. Sıra)

– 3,15 milyar $ (47. Sıra) ROKETSAN – 1,54 milyar $ (71. Sıra)

– 1,54 milyar $ (71. Sıra) ASFAT – 1,28 milyar $ (78. Sıra)

– 1,28 milyar $ (78. Sıra) MKE A.Ş. (Makine ve Kimya Endüstrisi) – 1,20 milyar $ (80. Sıra)

ABD merkezli Defense News, savunma ve havacılık sektörünün en kapsamlı sıralamalarından “Top 100” listesinin 2025 versiyonunu yayımladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye beş şirketle listede yer aldı ve küresel tedarik zincirindeki görünürlüğünü korudu. Sıralama firmaların bir önceki takvim yılına ait gelir verilerinin savunma odaklı payı dikkate alınarak hazırlanıyor.

Bu yılın tablosunda Türk savunma sanayii adına zirvede ASELSAN bulunuyor. Geçen yıl 42. basamakta yer alan şirket, 2025’te 43. sıraya yerleşerek yine Türkiye’nin en üstteki temsilcisi oldu. Uçak, İHA ve helikopter programlarının ana yüklenicisi TUSAŞ ise yükseliş ivmesini sürdürdü; 2024’te 50. olan şirket bu yıl 47. sıraya çıkarak ilk 50 içinde sağlam bir konum elde etti.

Füze ve mühimmat ekosisteminin kilit oyuncusu ROKETSAN 2024’te ulaştığı 71. basamağı 2025’te de koruyarak istikrar gösterdi. Askeri tersane ve fabrika kabiliyetlerini özel sektöre taşıyan ASFAT geçen yılki 94. sıradan dikkat çekici bir sıçrama yapıp 78. sıraya yükseldi. Envanter modernizasyonu ve mühimmat üretiminde genişleyen MKE A.Ş. ise ilk kez girdiği 2024 listesindeki 84. dereceden 80. sıraya ilerledi.

Küresel tablo Türkiye dışındaki hareketliliğe de işaret ediyor. Listenin tepesinde Lockheed Martin liderliğini sürdürürken ABD’li RTX ikinci sıraya yükseldi. Avrupa’da BAE Systems ilk 10’daki yerini pekiştirdi; Fransa’dan Thales çift haneli sıçrama ile 10. sıraya taşındı. Uzay ve roket ekosistemine yönelik yatırımların etkisiyle SpaceX gibi yeni girişler de ilk 50 barajını zorlamaya başladı; bu durum savunma-uzay sınırının giderek belirsizleştiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...