ABD'nin Çok Gizli Savaş Uçağı İlk Kez Uçarken Görüntülendi!

ABD'nin farklı bir uçağı daha ortaya çıktı. Yine oldukça gizli geliştirilen bu proje ilk kez test uçuşu yaparken görüntülendi.

ABD, Yeni Nesil İnsansız Savaş Uçağını Uçurdu: CCA Programında İlk Adım!

ABD Hava Kuvvetleri geleceğin hava savaş doktrinini değiştirecek önemli bir gelişmeyi duyurdu. “Collaborative Combat Aircraft – CCA” (İşbirlikçi Savaş Uçağı) programı kapsamında geliştirilen ilk insansız savaş uçağı prototipi YFQ-42A Kaliforniya’da yapılan gizli bir testte başarılı şekilde havalandı.

YFQ-42A General Atomics tarafından geliştirildi ve önceki Avenger modellerinde edinilen tecrübeler üzerine inşa edildi. Test uçuşunda uçağın otonom sistemleri uçuş performansı ve görev ekipmanları değerlendirildi. ABD Hava Kuvvetleri bu uçakların pilotlu savaş uçaklarıyla yarı bağımsız görev yapabilmesini hedefliyor. Gelişmiş gizlilik tasarımı ve 700 deniz milini aşan menzili YFQ-42A’yı dikkat çekici kılıyor.

CCA programı kapsamında en az 1000 adet insansız savaş uçağının üretilmesi planlanıyor. Bu uçaklar F-35 ve geliştirilen altıncı nesil savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak. Hava-hava angajmanlarından keşif görevlerine, elektronik harpten düşman ateşini üzerine çekmeye kadar çok yönlü kullanım senaryoları öne çıkıyor. Bu nedenle “Sadık Kanat Arkadaşı” (Loyal Wingman) konseptiyle anılıyorlar.

