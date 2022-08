Tüm Zamanların En Kötü Dizi Finalleri Açıklandı

Tüm zamanların en kötü dizi finalleri neler? Bu soru, boş zamanlarında dizi izlemekten keyif alan çok sayıda izleyici tarafından oldukça merak ediliyordu. Variety, konu hakkında bir liste paylaşarak merak edilen soruyu yanıtladı.

Bu zamana kadar dünya genelinde çok fazla sayıda dizi yayımlandı. Bu dizilerin bazıları ilk etapta çok büyük beğeni toplarken finalleri ile tepkilerin odağı hâline geldi. Peki, tüm zamanların en başarısız final bölümüne sahip diziler neler?

En Kötü Dizi Finalleri Listesi

The Sopranos

Seinfeld

Game of Thrones

Battlestar Galactica

Dexter

Lost

How I Met Your Mother

Dinosaurs

True Blood

Roseanne

Mad Men

The X-Files

Two and a Half Men

Girls

Gossip Girls

Quantum Leap

Northern Exposure

House

Scrubs

Killing Eve

Ozark

St. Elsewhere

Lois & Clark

Gilmore Girls

Variety, en başarısız finale bölümüne sahip dizilerin yer aldığı bir liste paylaştı. Paylaşılan listede dünya çapında çok büyük popülerliğe sahip olan diziler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Game of Thrones'tur.

2011 yılının nisan ayında yayımlanmaya başlayan Game of Thrones (GoT), kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Milyonlarca izleyici tarafından çok beğenilen dizi, finali ile tepkilerin odağı hâline gelmişti. Diziyi henüz izlemediyseniz Game of Thrones konusu ve oyuncuları yazımıza bakabilirsiniz.

Paylaşılan listede Seinfeld de yer alıyor. Bu dizi de tıpkı GoT gibi dünya çapında büyük beğeni toplamıştı. Dizi her ne kadar çok beğenilse de finali ile tepki çekmişti. Geçtiğimiz yıl Netflix'in içerik kütüphanesine eklenen sitcom dizisini izlediyseniz Seinfeld hakkında ilginç bilgiler yazımıza göz atabilirsiniz.

Listede 2005 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2014 yılında sona eren How I Met Your Mother dizisi de bulunuyor. Söz konusu sitcom türündeki dizisinin yanı sıra 2004 ile 2009 yılları arasında yayımlanan Battlestar Galactica, Two and a Half Men, Lois & Clark ve Northern Exposure gibi yapımlar da listede bulunuyor.

