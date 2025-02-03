En Popüler İşletim Sistemleri: Windows 11 Büyük Farkla Geride Kaldı

2025 yılının ilk ayı yeni sona erdi. Kullanıcıların artık işletim sistemlerinin kullanımına yönelik daha detaylı bakış atmasını sağlayacak bazı istatistikler var. Microsoft uzun bir zamandan beri Windows 10 kullanıcılarının Windows 11’e geçmesini sağlamaya çalışıyor.

Bu işletim sistemi için güncelleme desteğinin kesilmesine çok kısa bir süre kalmasına ve şirketin kullanıcıları Windows 11’e geçmesi için büyük çaba sarf etmesine rağmen Windows 10 kullanımı hâlâ oldukça yüksek.

Statcounter verilerine göre Windows 10, PC kullanıcıları arasındaki popülerliğini korumaya devam ediyor. İşletim sistemi şu anda tüm Windows kullanan sistemlerin yüzde 60,33’üne hâkim durumda. Aralık 2024’te %62,7’lik bir hakimiyet söz konusuydu ancak Ocak 2025’te %60,33’e geriledi.

Verilerden anlaşılacağı üzere Windows 10 kullanımında biraz da olsa azalma var. Windows 11 kullanım oranı, Aralık 2024’te %34,12’ydi. Ocak 2025’te bu oranın %36,65’e çıktığı görülüyor. Windows 10’daki düşüşle kıyaslandığında Windows 11’e geçiş oranında az da olsa bir artış olduğu anlaşılıyor.

Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları Türkiye ile sınırlı olarak ele alındığında da Windows 10 yine zirvedeki yerini koruyor. Hatta Türkiye’de daha çok kullanıldığı bile söylenebilir. Windows 10, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de %67,03 kullanım oranı ile %31,14’lük kullanım oranı olan Windows 11’in önüne geçiyor.

En Popüler İşletim Sistemleri Neler?

Android (%46,14)

Windows (%25,47)

iOS (%18,11)

macOS (%5,32)

Linux (%1,33)

Diğer (%2,69)

İşletim sistemlerinin dünya genelindeki popülaritesi değerlendirilecek olduğunda ilk sırada Android geliyor. Windows, Android’in hemen arkasından gelerek ikinci büyük işletim sistemi oluyor. iOS, yüzde 18,11’lik oranla üçüncü sıraya yerleşirken Linux yüzde 1,33’lük oranla pastadan küçük bir pay alıyor.

Türkiye’de En Çok Hangi İşletim Sistemleri Kullanılıyor?

Android (%51,35)

iOS (%22,18)

Windows (%20,56)

macOS (%1,84)

Linux (%1,49)

İşletim sistemlerinin popülaritesi Türkiye pazarı üzerinden ele alındığında yine Android zirvede yer alıyor. Android’in hemen arkasından yüzde 22,18’lik oranla iOS geliyor. Bu iki mobil işletim sistemini Microsoft’un işletim sistemi olan Windows takip ediyor.

Windows’un hemen arkasından macOS ile Linux geliyor. Bunların Türkiye’deki kullanım oranının dünyaya kıyasla daha düşük olduğu görülüyor.