Hafta Sonu Sinemada En Çok İzlenen Filmler Açıklandı!

Günümüzde Netflix, Disney+, HBO Max ve Amazon Prime Video gibi birçok dijital akış platformu bulunuyor ancak insanlar henüz sinema salonlarından vazgeçmiş değil. Zira beyaz perdenin sunduğu atmosfer ve deneyim, halen tercih ediliyor. Kısa süre önce açıklanan veriler de bunu açıkça gösteriyor.

Box Office Türkiye, 23-24 Ağustos 2025 hafta sonunun gişe verilerini paylaştı. Açıklanan listede vizyona yeni giren filmler ile uzun süredir gösterimde olan popüler yapımlar bir arada yer aldı. İşte geçtiğimiz hafta sonu sinemada en çok izlenen filmler…

En Popüler Sinema Filmleri (23-24 Ağustos 2025)

Verilere göre Kadıköy Boğası, 25 bin 310 seyirci ve 5 milyon 668 bin TL hasılat elde ederek listenin zirvesine yerleşti. Sosyal medyada “Kadıköy Boğası” adıyla bilinen ve Testo Taylan ile çektiği videodan sonra ünlenen Mustafa Başaran’ın başrolünde yer aldığı yapım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Öyle ki sinema salonlarında dikkat çekici bir açılışa imza attı.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5, 16 bin 788 seyirci ve 3 milyon 650 bin TL hasılatla ikinci sırada yer aldı. Onu 14 bin 939 izleyiciyle 3 milyon 429 bin TL hasılat elde eden Heidi, 10 bin 177 seyirci ve 3 milyon 90 bin TL gelirle Silahlar, 8 bin 723 izleyici ve 2 milyon 44 bin TL hasılatla Şirinler Filmi takip etti.

23-24 Ağustos 2025 tarihlerinde sinemada en çok izlenen filmler şu şekilde sıralandı: