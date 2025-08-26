Hafta Sonu Sinemada En Çok İzlenen Filmler Açıklandı!
23-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında sinemalarda en çok izlenen filmler belli oldu. Liste dikkat çekmeyi başardı. İşte en popüler sinema filmleri!
Günümüzde Netflix, Disney+, HBO Max ve Amazon Prime Video gibi birçok dijital akış platformu bulunuyor ancak insanlar henüz sinema salonlarından vazgeçmiş değil. Zira beyaz perdenin sunduğu atmosfer ve deneyim, halen tercih ediliyor. Kısa süre önce açıklanan veriler de bunu açıkça gösteriyor.
Box Office Türkiye, 23-24 Ağustos 2025 hafta sonunun gişe verilerini paylaştı. Açıklanan listede vizyona yeni giren filmler ile uzun süredir gösterimde olan popüler yapımlar bir arada yer aldı. İşte geçtiğimiz hafta sonu sinemada en çok izlenen filmler…
En Popüler Sinema Filmleri (23-24 Ağustos 2025)
Verilere göre Kadıköy Boğası, 25 bin 310 seyirci ve 5 milyon 668 bin TL hasılat elde ederek listenin zirvesine yerleşti. Sosyal medyada “Kadıköy Boğası” adıyla bilinen ve Testo Taylan ile çektiği videodan sonra ünlenen Mustafa Başaran’ın başrolünde yer aldığı yapım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Öyle ki sinema salonlarında dikkat çekici bir açılışa imza attı.
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5, 16 bin 788 seyirci ve 3 milyon 650 bin TL hasılatla ikinci sırada yer aldı. Onu 14 bin 939 izleyiciyle 3 milyon 429 bin TL hasılat elde eden Heidi, 10 bin 177 seyirci ve 3 milyon 90 bin TL gelirle Silahlar, 8 bin 723 izleyici ve 2 milyon 44 bin TL hasılatla Şirinler Filmi takip etti.
23-24 Ağustos 2025 tarihlerinde sinemada en çok izlenen filmler şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Film Adı
|Hafta Sonu Hasılat
|Hafta Sonu Seyirci
|Toplam Hasılat
|Toplam Seyirci
|1
|Kadıköy Boğası
|5 milyon 668 bin TL
|25 bin 310
|5 milyon 668 bin TL
|25 bin 310
|2
|Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5
|3 milyon 650 bin TL
|16 bin 788
|31 milyon 569 bin TL
|154 bin 876
|3
|Heidi
|3 milyon 429 bin TL
|14 bin 936
|3 milyon 429 bin TL
|14 bin 936
|4
|Silahlar
|3 milyon 90 bin TL
|10 bin 177
|21 milyon 806 bin TL
|76 bin 917
|5
|Şirinler Filmi
|2 milyon 44 bin TL
|8 bin 723
|69 milyon 728 bin TL
|320 bin 953
|6
|Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2
|1 milyon 843 bin TL
|7 bin 363
|27 milyon 887 bin TL
|121 bin 412
|7
|Batman Başlıyor
|1 milyon 567 bin TL
|6 bin 909
|3 milyon 12 bin TL
|221 bin 533
|8
|Whiplash
|1 milyon 48 bin TL
|4 bin 307
|2 milyon 882 bin TL
|130 bin 518
|9
|Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar
|1 milyon 274 bin TL
|4 bin 217
|54 milyon 203 bin TL
|198 bin 253
|10
|F1 Filmi
|1 milyon 322 bin TL
|3 bin 844
|95 milyon 456 bin TL
|329 bin 111
|11
|Jurassic World: Yeniden Doğuş
|877 bin TL
|3 bin 766
|67 milyon 613 bin TL
|290 bin 56
|12
|Azem 5: Zair
|756 bin TL
|3 bin 537
|3 milyon 768 bin TL
|18 bin 46
|13
|Kulyas 2: Zikr-i Ayin
|720 bin TL
|3 bin 138
|6 milyon 846 bin TL
|32 bin 680
|14
|Geniş Aile 5
|675 bin TL
|3 bin 29
|4 milyon 209 bin TL
|19 bin 639
|15
|Önemsiz Biri 2
|737 bin TL
|2 bin 670
|4 milyon 139 bin TL
|15 bin 905
|16
|Sörfçü
|416 bin TL
|bin 504
|416 bin TL
|bin 504
|17
|Superman
|438 bin TL
|bin 381
|62 milyon 155 bin TL
|228 bin 887
|18
|Gülizar Yol Ayrımı
|271 bin TL
|bin 190
|271 bin TL
|bin 190
|19
|Johnny Puff: Buzda Macera
|190 bin TL
|861
|190 bin TL
|861
|20
|Lilo ve Stiç
|123 bin TL
|561
|74 milyon 272 bin TL
|318 bin 157