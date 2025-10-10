Samsung Rekor Kırdı! 20 Yıldır Zirveyi Bırakmıyor

Küresel TV pazarında rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Markalar pazar paylarını artırmak için sürekli yeni modeller tanıtıyor ve stratejiler belirliyor . 2025’in ilk yarısına ait satış verileri ise açıklandı. Güney Koreli teknoloji devi neredeyse yirmi yıldır sürdürdüğü liderliğini bu dönemde de korumayı başardı. İşte detaylar...

OLED TV Pazarında Lider Değişmedi

Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre Samsung, 2025’in ilk yarısında teslim ettiği OLED TV’lerle pazarın yüzde 12,3’lük kısmını elinde tuttu. Böylece şirket tarihinde ilk kez yüzde 10’luk eşiği aşmayı başardı. Güney Koreli devin bu yıl toplamda 2 milyon OLED TV satması bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde belirlenen hedef ise 1,8 milyon adetti. Bu artış, Samsung’un OLED teknolojisine yaptığı yatırımların karşılık bulduğunu gösteriyor.

Samsung’un OLED TV satışlarındaki yükselişinde S95F, S90F ve S85F gibi yeni nesil 4K OLED modellerinin etkili olduğu düşünülüyor. Bunlar gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü işleme, yansıma azaltma teknolojisi ve yüksek parlaklık performansı ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Şirket ayrıca 2028 yılına kadar LG'den 5 milyon OLED panel tedarik etmek üzere bir anlaşma da imzaladı. Buna göre firmanın hedefinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer üreticilerin pazar payları açıklanmadı ancak TCL, LG ve Hisense gibi markalar da küresel TV pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.