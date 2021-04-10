En Sık Görülen Koronavirüs Belirtileri Neler? Sağlık Bakanlığı Açıkladı

En sık görülen koronavirüs belirtileri belli oldu. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 hastalarında en sık görülen semptomları açıkladı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Sık Görülen Koronavirüs Belirtileri Listesi

Ateş

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrısı

İshal

Öksürük

Boğaz ağrısı

Tat ve koku kaybı

Solunum sıkıntısı

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayıları özellik son dönemde hızlı bir şekilde arttı ve artmaya da devam ediyor. Öyle ki Türkiye COVID-19 tablosunda yer alan verilere göre vaka sayısı 9 Nisan 2021 tarihinde 55 bin 791'e ulaşırken hasta sayısı ise 2 bin 400'ü aştı. Peki, COVID-19 hastalarında en sık görülen semptomlar neler?

Sağlık Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüs hastalarında en sık görülen semptomlar paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre en sık görülen belirtiler arasında ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkemizde yer alan COVID-19 vakalarının son durumuna ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Koca, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" ifadelerini kullandı.

COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler

- Ateş

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Kas ve eklem ağrısı

- Tat ve koku kaybı

- İshal

- Solunum sıkıntısı pic.twitter.com/pb3QwZmrFe — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 9, 2021

Yerli Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Neler?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, geçtiğimiz günlerde üniversitede geliştirilen COVID-19 aşı adayının yan etkileri hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı.

Prof. Dr. Yıldız, "Yaptığımız incelemelerde çok ciddi yan etki olmadı. Resmi veriler olmamakla birlikte baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı ve zaman zaman ilginçtir dişlerde ağrı, kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olunmayacak basit yan etkiler gördük. Bu durum Faz 3 aşısında daha da netleşecektir. Yerli aşının, Çin aşısının yan etkilerinden faklı olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuşmuştu.