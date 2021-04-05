Yerli Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Neler?

Yerli koronavirüs aşısının yan etkileri belli oldu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, konu hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yıldız tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Listesi

Baş ağrısı

Aşı yapılan bölgede ağrı

Diş ağrısı

Kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı

Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Aşılar, COVID-19 salgınını sona erdirmek için büyük bir öneme sahip. Bu sebepten ötürü uzun bir süredir dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılama çalışmaları devam ederken ülkemizde aşı projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, üniversitede geliştirilen COVID-19 aşı adayının yan etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. DHA'daki habere göre Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizde yapılan yerli aşı adayının Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız" dedi.

Prof. Dr. Yıldız, "Yaptığımız incelemelerde çok ciddi yan etki olmadı. Resmi veriler olmamakla birlikte baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı ve zaman zaman ilginçtir dişlerde ağrı, kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olunmayacak basit yan etkiler gördük. Bu durum Faz 3 aşısında daha da netleşecektir. Yerli aşının, Çin aşısının yan etkilerinden faklı olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de uygulanan BioNTech ile CoronaVac aşılarıan ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yıldız, "Aşılar doğru şartlarda üretildiği sürece iyi bir şey. Çeşitlilik ne kadar çok olursa aşıda başarı sağlanır. Aşı çeşitliliği nedeniyle ayrımlara da gidilebilir. Gençlere bağışıklık daha güçlü oluşabildiği için inaktif aşı yapılır, yaşlılara yeni teknoloji olan mRNA aşısı yapılabilir. Yan etkileri çok iyi bilinmiyor. Yaşlılarda daha güçlü bağışıklık oluşturur. Elinizde yeter ki aşı olsun" ifadelerini kullandı.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Arasında Türkiye Kaçıncı Sırada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür" ifadelerine yer verdi.