En Ucuz Gerçek Off-Road Aracı Olacak! Dacia Bigster Redust Ortaya Çıktı!

Off-Road sevdası yaz aylarının gelmesiyle yeniden başladı. Tüketiciler bu noktada gerçek bir arazi aracıı uygun fiyatlarda satın almak istiyor. Ancak Türkiye şartlarında bu oldukça karmaşık bir konu. Tüm bunların üzerineyse geçtiğimiz aylarda Dacia'dan umut verici bir haber geldi. Boyutları ve özellikleriyle gerçek bir off-road aracı olmaya aday Bigster tanıtıldu. Bugün ise Dacia Bigster'ın gerçek arazi modeli olan Bigster Redust ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dacia Bigster Redust: Uygun Fiyatlı Arazi Aracı Olmaya Aday!

Türkiye pazarına adım atması dört gözle beklenen Dacia Bigster Avrupa’da şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle SUV segmentinde uygun fiyat-performans dengesiyle öne çıkan model şimdi bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Almanya merkezli Carpoint, Bigster için geliştirdiği “Redust” adını taşıyan özel versiyonla aracı tam bir off-road savaşçısına dönüştürdü.

Yeni Redust versiyonu sadece görsel değil teknik olarak da ciddi yenilikler taşıyor. Ön kaputta yer alan büyük hava kanalları ve General Grabber A/T 235/65 R16 arazi lastikleri ile aracın karakteri baştan tanımlanmış. Kaslı yapısıyla Tucson, Sportage, MG HS, Peugeot 3008 ve Toyota RAV4 gibi modelleri karşısına alacak kadar iddialı olan Bigster Redust, hem tasarımı hem de donanımıyla üst segment SUV modellerine göz kırpıyor.

Tavana entegre edilen port bagaj ve LED aydınlatmalar da macera severler için işlevsel detaylar arasında. Kaputun altında ise 1.2 litrelik üç silindirli yarı hibrit bir motor yer alıyor. 131 beygir güç ve 230 Nm tork üreten bu motor 6 ileri manuel şanzımanla birlikte dört tekerlekten çekiş sistemine entegre edilmiş. Bu kurulum Bigster’ı sadece şehirde değil zorlu arazilerde de iddialı kılıyor.

“Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad” adıyla Almanya’da 36 bin 290 euro fiyat etiketiyle satışa sunulan bu özel versiyon Avrupa’da en uygun fiyatlı off-road modellerden biri olmayı başarıyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...