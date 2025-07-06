İETT Şoförleri İşsiz Kalacak! Otonom Belediye Otobüsü Çalışmaya Başladı!

Otonom araç teknolojileri mobilitenin yaygınlaşmasıyla birlikte çok daha aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu noktada resmen öncü konumunda bulunan Çin yeni bir atılıma daha imza attı. Çin'de otonom belediye otobüsleri aktif olarak seferlerine başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin'de Otonom Belediye Otobüsleri Seferlerine Başladı!

Çin merkezli teknoloji şirketi WeRide robotaksi yarışına katılmak yerine rotasını toplu taşımaya çevirdi. 2022’den bu yana test aşamasında olan otonom minibüs projesi artık biletli yolcu taşımaya geçti. Bu gelişmeyle birlikte WeRide otonom belediye otobüsü kavramını fiilen hayata geçiren ilk şirketlerden biri oldu.

Guangzhou kentinde hizmete giren bu sürücüsüz minibüs 13,6 kilometrelik bir ring hattı boyunca çalışıyor. Direksiyonu, sürücü koltuğu ya da geleneksel kontrol elemanları bulunmayan araç 55 dakikalık tam sefer süresiyle dikkat çekiyor. 6 yolcu kapasiteli olan minibüs 10 RMB yani yaklaşık 54 TL ücret ile yolcu taşıyor.

Böylece otonom belediye otobüsü kavramı teoriden gerçeğe dönüşmüş durumda. WeRide’ın geliştirdiği araç teknoloji anlamında oldukça ileri düzey bir donanıma sahip. 64 kanallı LIDAR sensörleri, 360 derece HD kameralar, milimetre dalga radarları ve 10 cm hassasiyetle konumlama yapabilen GPS sistemi sayesinde araç 40 km/s hıza kadar güvenli biçimde ilerleyebiliyor.

Bu sistem hem şehir içi trafik koşullarına uyum sağlıyor hem de yayaları ve diğer araçları algılayabiliyor. Çin dışında da aktif olan WeRide Fransa’da Renault ile yaptığı iş birliği sayesinde otonom otobüs lisansı aldı. Şirket şu anda Çin, BAE, Singapur, Fransa ve ABD olmak üzere toplam 5 ülkede otonom belediye otobüsü teknolojisini hayata geçirmiş durumda.

Özellikle Abu Dabi’de Uber ile birlikte yürütülen çalışmalar WeRide’ın bu alanda küresel bir oyuncu hâline geldiğini gösteriyor. Peki siz otonom belediye otobüsü teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.