Tesla'nın Yıllardır Beklenen Modeli Tekrardan Ertelendi!

Elon Musk yönetimindeki ünlü elektrikli araç üreticisi Tesla ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklardan aktarılan yeni bilgiler, markanın uzun bir süredir gündemde olan uygun fiyatlı Tesla modelini tekrardan ertelendiğini işaret ediyor.

Gelen son bilgilere göre Tesla, bir süredir geliştirdiği yeni uygun fiyatlı otomobil projesini tekrardan şekillendirme kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte bütçe dostu Tesla modeli için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Uygun Fiyatlı Tesla Modeli 2026'nın Başında Piyasaya Sürülebilir

Tesla’nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil planları aslında uzun bir geçmişe dayanıyor. Hatırlayacak olursak, şirket birkaç yıl önce fiyatı 25 bin dolar seviyesinde satışa sunulacak “Unboxed” isimli bir model üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak geçtiğimiz yıl bu projedeki ilerlemesini yavaşlatarak odağını insansız “Robotaxi” modellerine çevirmişti.

Şimdi ise kulislerde dolaşan yeni bilgiler, Tesla’nın bu düşük maliyetli otomobil fikrini tekrardan şekillendirdiğini söylüyor. İddialara göre şirket, uygun fiyatlı araç projesini yeniden ele aldı ve bu kez Model Y serisinin daha sade özelliklerle donatılmış yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda Tesla’nın yeni bütçe dostu otomobil projesine yeniden start verdiği belirtiliyor. Ancak daha önce 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin çıkış tarihi, gelen son bilgilere göre 2025’in sonu ya da 2026’nın başına ertelenmiş durumda.

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