28.000 mAh Bataryalı Energizer Hard Case P28K Tanıtıldı: Aylarca Şarj Etmeden Kullanılabiliyor!

Günümüzde piyasada yer alan birçok akıllı telefon modelini geride bırakacak yeni bir cihaz MWC 2024 etkinliğinde tanıtıldı. Energizer Hard Case P28K olarak adlandırılan telefon modeli rekor seviyedeki batarya performansıyla dikkat çekiyor.

Özellikle arazi ve kamp alanlarında kullanıma uygun olduğu belirtilen telefon modeli, günlük olarak kullanmak isteyenlerin de tercihi olabilecek. Piyasadaki telefon modeli ve powerbanklerden daha büyük bir batarya kapasitesine sahip.

Energizer Hard Case P28K Özellikleri ve Fiyatı

28.000 mAh batarya gücüne vurgu yapılarak tanıtılan telefon modeli, bu batarya sebebiyle biraz kalın bir yapıya sahip. IP69 sertifikası sayesinde de zorlu koşullara oldukça dayanıklı olduğunu söylemek mümkün.

Energizer Hard Case'in bataryası, 122 saat konuşma ve 94 güne kadar bekleme süresi ile aylarca şarj etmeden kullanılabiliyor. MWC 2024'te açıklanan diğer özellikleri ve fiyatı şu şekildedir:

Android 14 işletim sistemi

MediaTek MT6789 işlemci

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı

6.78 ,nç LCD ekran (1080p çözünürlük)

Üç farklı kamera (arka kısımda)

33W şarj

Yurt dışında 250 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine yönelik herhangi bir bilgi henüz yer almıyor.