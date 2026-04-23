Galaxy S26 Serisinin Şampiyonu Açıklandı! Herkes Bu Modeli Alıyor

Samsung’un mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisi, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Nitekim kısa süre önce paylaşılan veriler de bu ilgiyi net şekilde ortaya koymuştu. Peki yeni seride en çok hangi model öne çıktı? Samsung Galaxy S26 serisinin satış dağılımı sonunda belli oldu.

Galaxy S26 Serisinin Satış Dağılımı Nasıl?

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre Galaxy S26 serisinin en çok satan modeli yine Ultra oldu. Toplam satışların yüzde 71’ini tek başına oluşturan bu model, zirvedeki yerini korumayı başardı. Aslında bu tablo çok da şaşırtıcı değil çünkü benzer bir durum bir önceki seride de görülmüştü. Ancak dikkat çeken nokta Ultra modelin bu yıl çok daha fazla ilgi görmesi oldu.

Öte yandan Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri ise toplam satışların yalnızca yüzde 29’unu oluşturdu. Bu oran Galaxy S25 serisinde yüzde 39 seviyesindeydi. Dolayısıyla önceki seride Ultra modelin payı yüzde 61 civarındaydı. Bu da yeni seride Ultra’nın farkı ciddi şekilde açtığını gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra Neden En Çok Satan Model Oldu?

Galaxy S26 Ultra’nın en çok satan model olmasının arkasında birkaç sebep var. İlk neden, Samsung’un Ultra modelini serinin en güçlü seçeneği olarak konumlandırması. Doğal olarak bu modelde daha güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve S Pen desteği gibi özelliklerin sunulması kullanıcıların doğrudan Ultra’ya yönelmesine yol açıyor.

Bir diğer önemli etken ise kullanıcı alışkanlıkları. Amiral gemisi satın alan birçok kişi, almışken en iyisi olsun düşüncesiyle hareket ediyor. Bu da kullanıcıların doğrudan en üst modele yönelmesine neden oluyor. Bununla birlikte Galaxy S26 Ultra'nın daha fazla satmasının bir diğer nedeni de Gizlilik Ekranı özelliği.

Özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda büyük avantaj sağlayan bu özellik, ekranın yalnızca karşıdan bakıldığında görünmesini sağlıyor. Böylece sağ, sol, arka veya ön taraflardan bakıldığında ekrandaki içerik görülemiyor.

Galaxy S26 ve S26 Plus Neden Geri Kaldı?

Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinin geri planda kalması aslında pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bu iki model, donanım ve özellik bakımından Ultra ile kıyaslandığında oldukça geride kalıyor. Bu durum da kullanıcıların biraz daha fazla ödeme yaparak çok daha gelişmiş kamera, daha güçlü performans ve ekstra özellikler sunan Ultra modeline yönelmesini daha mantıklı hale getiriyor.

Bununla birlikte S26 ve S26 Plus modellerinin fiyat-performans açısından yeterince yeterli bulunmadığı da konuşuluyor. Kullanıcılar, ödedikleri ücret karşılığında daha fazlasını almak istiyor. Ultra model ise bu beklentiyi çok daha iyi şekilde karşılayabiliyor.

Editörün Yorumu

Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim ki Ultra modeli tercih etmemin en büyük sebebi uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğim en güçlü seçeneği almak istememdi. Yani bu seviyede bir telefon alıyorken en iyisi olsun düşüncesiyle hareket ettim. Görünen o ki böyle hareket eden tek kişi de değilim.