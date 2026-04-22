Açık Dünya Aksiyon Macera Oyunu Aşırı Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı

Steam, Cyberpunk 2077 için dikkat çeken bir indirim başlattı. Bu kapsamda yapımın fiyatında ciddi bir düşüş söz konusu. Kullanıcılar, son tarihe kadar oyunu indirimli fiyattan satın alabilecek. İşte Cyberpunk 2077 indirimli fiyatı!

Cyberpunk 2077 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Cyberpunk 2077 için Steam’de yeni bir kampanya başladı. Bu kapsamda popüler oyunun fiyatında yüzde 65 oranında bir düşüş yaşandı. Normalde 44,99 dolar (2.021 TL) olan yapımın fiyatı indirimlerle birlikte 15,74 dolara (707 TL) kadar düştü. Bununla birlikte kampanyanın 3 Mayıs’a kadar geçerli olacağını da söyleyebiliriz.

Cyperpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

Cyperpunk 2077 distopik bir gelecekte Night City'de geçiyor. Oyunda paralı asker V karakterini kontrol ediyorsunuz. Göçebe, Sokak Çocuğu ve Şirketçi olmak üzere üç farklı geçmiş hikayesinden birisini seçerek maceraya başlıyorsunuz. Birinci şahıs bakış açısıyla oynadığınız yapımda silah kullanımı, yakın dövüş, bilgisayar korsanlığı, mekanik ve elektronik implantlar gibi unsurlar yer alıyor.

Cyberpunk 2077 Türkçe Desteği Var mı?

Cyberpunk 2077’de Türkçe altyazı ve arayüz desteği mevcut. Ancak seslendirme şu an için Türkçe değil. Seslendirme desteği; İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca gibi dillerde sunuluyor.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB boş alan

Editörün Yorumu

Cyberpunk 2077'nin ilk çıkış yaptığı dönemde karşı karşıya kaldığı eleştiriler dün gibi aklımda. Oyun gerçekten ciddi optimizasyon sorunlarıyla çıkmıştı. Ancak CD Projekt Red daha sonra yayınladığı güncellemelerle bu sorunların çok büyük bir kısmını çözdü. Yani bugün oyunu satın alırsanız, geçmişteki sorunların neredeyse hiçbirini yaşamayacaksınız.