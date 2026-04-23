X’ten Radikal Karar: Reddit'i Aratmayan Özellik Kaldırılıyor!

Kısa süre önce Özel Zaman Akışı özelliğini erken erişime sunan X, şimdi de yaptığı yeni açıklamayla 2021'de kullanıcılara sunduğu Topluluklar özelliğini kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirket yöneticisinin paylaştığı bu karar sonrası platformda nelerin değişeceği ve kullanıcıların bundan sonra nasıl bir araya geleceği merak konusu oldu. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar...

X Topluluklar Özelliği Neden Kaldırılıyor?

X Ürün Başkanı Nikita Bier tarafından yapılan açıklamayla duyurulan bu kararın arkasında düşük etkileşim oranları bulunuyor. Öyle ki Topluluklar özelliğinin sürdürülebilmesi için yeterli sayıda kullanıcının bu özelliği aktif olarak kullanmadığı ifade ediliyor.

Açıklamaya göre Topluluklar özelliği 6 Mayıs tarihinde tamamen kullanımdan kaldırılacak. Yani kullanıcıların tekrardan bir araya gelebilmek için önünde yaklaşık iki haftalık bir süre bulunuyor.

X Topluluklar Özelliği Nedir?

X Topluluklar özelliği, kullanıcıların ilgi alanlarına göre bir araya gelerek paylaşım yapabildiği bir sistem. Bu yönüyle Facebook gruplarına oldukça benzer bir yapı sunuyor. Kullanıcılar istedikleri topluluklara katılabiliyor, yalnızca o topluluğa özel gönderiler paylaşabiliyor ve benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle doğrudan etkileşime geçebiliyordu.

Örneğin sadece oyuncuların yer aldığı çok sayıda topluluk bulunuyordu. Bu topluluklarda kullanıcılar, yakında çıkacak oyunlar hakkında tartışıyor ve mevcut oyunlarla ilgili deneyimlerini paylaşıyordu. Tabii sadece bununla sınırlı kalmayıp siyaset, teknoloji, yatırım ve sinema gibi farklı alanlara odaklanan pek çok topluluk da platformda yer alıyordu.

X Topluluk Yöneticileri Ne Yapmalı?

Eğer yöneticiliğini yaptığınız bir topluluk varsa, X mevcut XChat özelliğini geliştirerek kullanıcıların grup sohbetleri için herkese açık katılım bağlantıları oluşturabilmesini sağlayan yeni bir özelliği devreye aldı. Bu bağlantılar doğrudan gönderi olarak paylaşılabiliyor.

Böylece XChat üzerinden bir grup oluşturup bağlantısını topluluk sayfanızda paylaşarak kullanıcıları yeni sohbet grubunda bir araya getirebilirsiniz. Böylelikle Topluluklar özelliği kullanımdan kaldırıldığında bir arada kalmaya devam edebilirsiniz. Nitekim şirket yöneticisi de bu geçiş için özellikle bu yöntemi öneriyor.

Bu arada şu an için grup sohbetlerinde 350 kişilik bir sınır bulunuyor ancak bu limitin ilerleyen dönemlerde artırılması planlanıyor.

X'te Grup Sohbeti Nasıl Oluşturulur?

X’te grup sohbeti oluşturmak oldukça basit. Bunun için öncelikle X mobil uygulamasına giriş yapın. Eğer hesabınız açık değilse oturum açın. Ardından navigasyon menüsünde yer alan sohbet balonu ikonuna dokunarak Sohbet bölümüne geçin. Sonrasında sağ alt köşede bulunan sohbet oluşturma butonuna dokunun.

Açılan ekranda kullanıcı arama kutusunun hemen altında yer alan "Grup oluştur" seçeneğine dokunun. Devamında gruba eklemek istediğiniz kullanıcıları seçin ve grup adını belirleyin. Kullanıcıları bulmak için arama özelliğini kullanabilirsiniz. Son olarak sağ üstte bulunan "Bitti" butonuna dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

X'te Grup Sohbet Bağlantısı Nasıl Oluşturulur?

Oluşturduğunuz grubu toplulukla kolayca paylaşabilmek için bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle oluşturduğunuz grup sohbetine girin. Ardından ekranın üst kısmında yer alan grup adına dokunun. Açılan seçenekler arasından "Gruba davet bağlantısı" seçeneğine dokunun.

Devamında bu özelliği aktif hâle getirin. Sayfanın alt kısmında "Bağlantıyı kopyala" butonu görünecektir. Bu butona dokunarak davet linkini kolayca kopyalayabilir ve dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Açıkçası X’in Topluluklar özelliğini çok aktif kullandığımı söyleyemem. Ara sıra bazı oyun topluluklarında paylaşımlara göz atıyordum. Yine de tamamen kaldırılacak olmasına üzülmedim değil. Evet beklenen seviyede yaygınlaşmadı ama kendine ait bir kitlesi olduğu da bir gerçekti.