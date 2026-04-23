vivo'nun Amiral Gemisi Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo, geçtiğimiz yıl X300 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli marka aradan çok zaman geçmeden X500 serisi üzerinde çalışmaya başladı. Son raporlar, standart X500 modelinin temel özelliklerini gözler önüne seriyor.

vivo X500 Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600

MediaTek Dimensity 9600 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,37 inç

6,37 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500 İşlemcisi Ne Olacak?

vivo X500 modelinde MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9600 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak geçmiş sızıntılara göre TSMC'nin 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Üretim sürecindeki nm değeri ne kadar küçük olursa işlemci o kadar az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Kısaca 3 nm'den 2 nm'ye geçiş telefonların hem daha hızlı çalışacağı hem de daha az pil tüketeceği anlamına geliyor.

İşlemcinin oyun performansıyla ilgili şu an için net bir yorum yapmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Dimensity 9500 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu yonga setiyle yapılan testlerde PUBG Mobile’ın 110–120 FPS ve Call of Duty Mobile’ın ise 120 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Yani yaklaşan Dimensity 9600 işlemcisi selefinden daha iyi ve akıcı bir oyun deneyimi sunacak diyebiliriz.

vivo X500 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 6,59 inç boyutlarında düz AMOLED bir ekran yer alacak. Bu panelin 1.5K çözünürlük sunması bekleniyor. Ekranın yüksek çözünürlüğü sayesinde metinleri ve görselleri daha keskin ve net bir şekilde görebileceksiniz. Bununla birlikte paneli AMOLED teknolojisiyle birlikte siyah renklerini en gerçekçi tonlarıyla gösterecek.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılki vivo X300 modelinde 6,31 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir panel tercih edilmişti. Yani yeni telefon kullanıcılara daha büyük bir ekran sunacak. Yenileme hızlarının ise 120Hz ile devam etmesi veya maksimum 144Hz'e çıkarılması bekleniyor.

vivo X500 Pil Özellikleri Neler Olacak?

Daha önceki sızıntılar vivo X500'ün 7.000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceğini gösteriyor. Bir önceki modelde 6.040 mAh'lik bir pil kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni modelde kayda değer bir artışın olacağını söyleyebiliriz.

Şarj hızlarıyla ilgili ise bir detay yok. Fakat selefinde 90W desteğinin bulunduğunu belirtelim. Bu kapsamda vivo X500'de 90W veya 100W seviyesinde bir şarj hızının kullanılması söz konusu.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şirketten şu ana dek vivo 500'ün tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. X300 serisinin geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürüldüğünü düşündüğümüzde yeni serinin de çok yüksek ihtimalle eylül veya ekim aylarında kullanıcılara sunulması muhtemel.

vivo'nun ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Hatta an itibariyle şirketin internet sitesine bir göz attığımızda X300 ve X300 Pro modellerinin satışta olduğunu görebiliyoruz. Bu kapsamda yaklaşan X500'ün de Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.

vivo X500 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 modeli şirketin sitesinde 79.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X500'ün işlemci ve pil gibi detaylarda daha iyi bir performans sunacağını dikkate aldığımızda yüksek ihtimalle 85.000 TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebilriiz.

Editörün Yorumu

vivo X500’ün selefine kıyasla daha büyük bir ekranla gelecek olması kullanıcılar için önemli bir gelişme diyebilirim. Bununla birlikte pil kapasitesindeki artış da gün içinde sürekli şarj cihazı arama ihtiyacını ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Daha önce vivo’nun bazı modellerini kullandığımı ve şirketin telefonlarını beğendiğimi söyleyebilirim. Benzer şekilde vivo X500 de kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunacaktır.