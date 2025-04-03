Epic Games CEO'su Ağzını Fena Açtı, Google ve Apple'a Çok Ağır Konuştu

Epic Games, Apple ve Google ile yıllardır süren bir savaşın içinde. Bu kavga, Epic'in uygulama mağazası ücretlerini atlatmaya çalışmasıyla başladı ve o zamandan beri de giderek büyüdü. Epic Games CEO'su Tim Sweeney da bu iki şirket için "gangster tarzı işletmeler" yorumunda bulundu ve yasalara saygılı şirketler arasından çıktıklarını belirtti.

Korkuyla İktidar Olmaz

Y Combinator etkinliğinde konuşan Sweeney, Apple ve Google'ın işine zarar verdiğini düşündüğü uygulamalardan bahsetti. Örneğin, Android'de Epic Games Store'u APK ile yüklemeye çalıştığınızda, Google sizi bilinmeyen kaynaklardan yazılım yükleme ve olası zararlar hakkında uyarıyor.

Sweeney, resmi olmayan kaynaklardan uygulama yüklerken çıkan bu uyarı bildirimlerine korkutma ekranları diyor. Ona göre, AB'de Android ve iOS'ta yan yüklemeye izin verilmesine rağmen, yan yükleme öncesinde gösterilen "korkutma ekranı", kullanıcıların %50-%60 gibi önemli bir kısmının geri çekilmesine ve yazılımı yüklememesine neden oluyor.

Epic Games Store konusu devam ederken, Sweeney'nin değindiği bir diğer nokta da Apple'ın kısıtlamaları ve ücretlerinin büyük oyun geliştiricilerinin oyunlarını iOS'ta Epic'in mağazası aracılığıyla dağıtmasını neredeyse imkansız hale getirmesiydi.

Savaşın Pimi 2020'de Çekildi

Şirketlerin arasındaki münakaşa 2020'nin Haziran ayından beri devam ediyor. İlk pim Epic Games'in; Apple'ın App Store politikalarını eleştirerek tekelcilikle suçlamasıyla çekildi. Ağustos'ta ise Epic, Fortnite'ta doğrudan ödeme sistemi başlatarak uygulama mağazalarının ücretlerini devre dışı bıraktı. Buna cevaben Apple ve Google, Fortnite'ı mağazalarından kaldırdı.

Takvimler 14 Ağustos'u gösterdiğinde Epic Games, Apple ve Google'a antitröst ihlalleri nedeniyle dava açtı ve Apple'ın 1984 reklamını tiye alan "Nineteen Eighty-Fortnite" adlı bir parodi video yayınladı. Yalnızca birkaç gün sonra, 17 Ağustos 2020'de Apple, Epic'in geliştirici hesaplarını kapatmakla tehdit etti.

Eylül ayında artık işler mahkemeye taşınmıştı. Apple, sözleşmeyi ihlal ettiği ve uygulama mağazası kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Epic'e karşı dava açtı ve Aralık 2023'te Epic Games mahkemede Google'a karşı efsanevi bir zafer kazandı. Jüri, Google'ın Play Store uygulamalarının yasa dışı olduğuna karar verdi.

Foto: Tim Sweeney

"Oyundan Para Kazanılmıyorsa Sınırlamaya Gerek Yok"

Epic Games CEO'sunun bahsettiği korkutma ekranlarıyla olan problemi aslında ücretsiz oyunların gelişimini ciddi bir şekilde etkilemesinden kaynaklanıyor.

Apple'ın teknik olarak üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesine rağmen, ilgili sürtüşme ve bir milyon indirme üzerindeki uygulamalar için yıllık 50 sentlik "çekirdek teknoloji ücreti" gibi uygulamaları, büyük geliştiricileri uzak tutuyor.

Sweeney, oyun başına çok para kazanılmadığı sürece, bu kurulumun App Store dışında iOS'ta ücretsiz oyunların gelişme şansını etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını söylüyor.

Sizce CEO Sweeney serzenişlerinde haklı mı? Apple ve Google'ı gangster işletmeler olarak nitelendirmesinde haklı mı? Yorumlarda buluşalım!