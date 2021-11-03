Epic Games 49 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Dağıtacak

Her hafta ücretsiz oyun fırsatları ile oyuncuların karşısına çıkan Epic Games Store, 04 Kasım ila 11 Kasım tarihleri arasında oyunculara sunacağı ücretsiz oyunu resmi olarak açıkladı. Bu kapsamda Epic Games kullanıcıları önümüzdeki hafta 49 TL değerindeki oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Epic Games 49 TL Değerindeki Aven Colony'i Ücretsiz Dağıtacak

Epic Games Store tarafından yapılan duyuruya göre 04 Kasım - 11 Kasım tarihleri arasında dağıtılacak olan ücretsiz oyun, Aven Colony olarak belirlendi. Bu oyun Epic Games Store'da henüz fiyatlandırılmamış olsa da, diğer çevrim içi oyun kütüphanelerinde 49 TL fiyata sahip.

Oyuncular Aven Colony'i 04 Kasım 18:00 (TSİ) itibarıyla indirmeye başlayabilecek. Oyunu kütüphaneye ekleyebilmek için son tarih ise 11 Kasım 17:59 (TSİ) olarak belirlenmiş durumda. Yani diğer ücretsiz oyunlarda da olduğu gibi tam bir haftalık zaman dilimi bulunuyor. Oyunu bir kez kütüphanenize eklediğinizde, hesabınızda kalıcı bir şekilde kullanılabilir olacak.

Aven Colony Hakkında

Aven Colony ile insanlığın yeni yuvasını inşa et.

Dünyadan çok uzakta, çöller, tundralar ve ormanlardan oluşan yabancı bir gezegen olan Aven Prime'ı keşfet. Aven Colony'de, insanlığın güneş sistemi dışındaki ilk yerleşiminin yöneticisi olacaksın. Yeni bir dünyaya yerleşmenin zorluklarının üstesinden gelirken küçük kolonilerini inşa edip genişleterek devasa, büyüyen şehirlere dönüştür.

Koloninin altyapısını oluştur, vatandaşlarının sağlığı ile ilgilen, kaynaklarını yönet ve Aven Prime'ın egzotik dünyasının çetin ve çoğu zaman tehlikeli koşulları altında kolonini refah bir geleceğe taşı.

Düşük oksijenli bir atmosfere sahip, şiddetli elektrik ve parçacık fırtınalarının, toz hortumlarının, jeotermal bacalarda ölümcül zehirli gaz patlamalarının yaşandığı ve çok uzun sürdüğü için kendi mevsimlerine sahip günlerin olduğu bir dünyada insanlığın yeni yuvasını inşa et. Yemyeşil sulak alanlardan yaşama çok daha elverişsiz çöl ve kutuplara kadar çeşitli biyomları keşfet.

Dev kumkurtları, ölümcül salgın hastalık sporları ve "The Creep" olarak bilinen korkunç bir mantar enfeksiyonu da dâhil olmak üzere çeşitli uzaylı yaşam formlarıyla karşılaş.

Yeni bir dünyaya yerleşmek stresli olabilir. Yeni bir Koloni Valisi olarak, koloni üyelerinin bu yeni çevreyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için fazla mesai yapman gerekecek. 12 farklı "katman" modunu kullanarak koloninin Mahsuller, Vatandaşlar, Mutluluk, Suç, Hava, Elektrik, İstihdam, Kaynaklar, Ulaşım, Yapılar, Dronlar ve Su gibi unsurlarını yönetebilirsin. Koloni üyelerinin saygısını kazan ve Koloni Valisinden, Keşif Başkanı rütbesine yüksel!

Aven Prime dünyası sırlarla dolu. Tek oyunculu hikâyenin tamamını oyna ve bu cesur yeni dünyanın birçok sırrını açığa çıkaran öykünün bir parçası ol.

Koloni üyelerine barınak sağlamanı, ticaret yolları oluşturmanı, göçmenler almanı ve çok daha fazlasını yapmanı sağlayacak düzinelerce yapı inşa etmek için inşaat dronlarını kullan! Kolonini yeni zirvelere ulaştırmak için mevcut yapılarını birkaç yükseltme kademesiyle geliştir!

Son derece becerikli öncülerden oluşan ekibini uzaylı harabelerini keşfetme, eserleri kurtarma, kaza yapan gemileri onarma ve kayıp kaşifleri bulma görevlerine gönder. Yeni uygarlığını tehdit eden bozguncu grupları, isyancıları ve Aven Prime'ın diğer robot muhafızlarını savuşturmaya çalışırken salgın hastalıkla ve korkunç spor yuvalarıyla başa çıkmaya hazır ol.

Tamamen işlevsel bir gündüz/gece ve mevsim döngüsü. Kış aylarında Aven Prime tamamen buz tutar; çiftliklerde mahsul yetişmez ve güneş panelleri çok daha az elektrik üretir. Bu sert iklimde hayatta kalmak için gerekli önlemleri al!