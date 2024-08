Epic Games'ten iPhone Sahiplerine Büyük Hediye!

Apple'ın AB düzenlemeleri kapsamında iPhone ve iPad'lere üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin vermesi sonrasında iPhone'larda bazı sınırlar kalktı. Bu mağazalardan birisi olan AltStore Pal'da yer alan torrent uygulamasını kullanarak iPhone'unuz ile torrent dosyalarını indirebildiğinizi sizlere duyurmuştuk.

Bu mağazayı kullanabilmek için Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yaşamak tek başına yeterli değildi, aylık 1.5 Euro abonelik ücreti bulunuyordu. Bu oldukça makul bir fiyat olsa da, App Store'da yer almayıp bu mağazada bulunan uygulamalardan kaç tanesine ihtiyaç duyduğunuz satın alma kararını etkiliyor.

GOOD NEWS EU 🇪🇺 For innovation in app distribution, Epic Games has granted us a MegaGrant grant that we plan to use to cover Apple’s Core Technology Fee going forward — and we won’t take it for granted!



What does this mean? AltStore PAL is now FREE — no subscription necessary 🎉 pic.twitter.com/JSJo3FdhBx