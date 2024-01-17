Epic Games, Apple’ın “Kötü Niyetli” Uyum Planına İtiraz Edecek!

Uzun bir hukuki tartışmanın ardından ABD Yüksek Mahkemesi bugün Apple'ın App Store politikalarından bazılarını gevşetmesi gerektiğine karar verdi.

Daha açık bir ifadeyle, şirket artık geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemleri sunmasına izin vermek zorunda.

Yine de Epic Games CEO'su Tim Sweeney nihai şartlardan memnun değil. Epic Games’in Apple'ın kötü niyetli uyum planına itiraz edeceğini söylüyor.

Apple, Dış Ödemeye İzin Vermek İçin ABD App Store Kurallarını Revize Ediyor

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından Apple, Epic ile davasının sonucuna uymak için App Store yönergelerini revize edeceğini belirtti.

Ancak değişiklikler pek çok geliştiricinin beklediği gibi değil.

Apple, geliştiricilere alternatif ödeme yöntemleri sunma izni verdiğini açıkladı. Ancak bu işlemi App Store satış sistemini kullanarak yapmalarını gerektirecek.

Apple alternatif ödeme platformlarının kullanılması durumunda yapılan satın alma işlemlerinden %27 komisyon alacağını belirtti. Küçük geliştiricilerin ise bu oran %12 olacak. Bu, Apple'ın mevcut komisyon oranı olan %30 ve %15'e kıyasla bir indirim sağladığını gösteriyor.

Bu nedenle, harici bir ödeme platformunun ücretlerini ödemek, dijital ürünün App Store üzerinden satılmasından daha pahalıya mal olabilecektir.

Apple filed a bad-faith "compliance" plan for the District Court's injunction. It totally undermines the order allowing “buttons, external links, or other calls to action that direct customers to purchasing mechanisms, in addition to IAP”.https://t.co/ofbuMwe7SH — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 16, 2024

Epic Games Karara İtiraz Edecek

Epic, hem Apple'a hem de başka bir platforma ödeme yapmak zorunda kaldıktan sonra dijital öğeleri web'de daha ucuza sunamayacakları için Apple'ın çözümünün "rekabete aykırı" olduğuna dikkat çekti.

Epic'in CEO'su ayrıca Apple'ın geliştiricileri "kullanıcıların bir şeyler satın aldıkları yerlerden uzağa" yerleştirmeye zorlayarak "bu bağlantıların tüm yönlerini dikte ettiğini" belirtiyor.

Ayrıca Apple'ın alternatif ödeme platformlarını dezavantajlı hale getirmek için bir korkutma ekranı kullandığını söylüyor. Yeni App Store kurallarının ABD'de tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil.

Ancak Tim Sweeney, Epic Games'in Apple'ın uyum planına Bölge Mahkemesinde itiraz edeceğini garanti ediyor.

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