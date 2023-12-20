Epic Games'in Bu Akşam Dağıtacağı Ücretsiz Oyun Belli Oldu!

Epic Games her yıl olduğu gibi bu kış sürecinde de bir dizi oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki bir sonraki dağıtılacak ücretsiz oyun ne?

Güvenilir veri analizcisi billbil-kun'a göre Epic Games'in bir sonraki gizemli oyunu DNF Duel olacak.

DNF Duel Bu Akşam Ücretsiz Olarak Verilebilir

Eğer doğruysa, dövüş oyunu şu anda bu akşam Türkiye saati ile 18.00'e kadar ücretsiz olan Destiny 2: Legacy Collection'ın yerini alacak.

DNF Duel, Arc System Works, Eighting ve Neople tarafından ortaklaşa geliştirilen bir 2.5D dövüş oyunu. Dungeon & Fighter serisinin bir yan ürünü olan oyun, Nexon tarafından Haziran 2022'de PC, PS4 ve PS5 için yayınlanmış, Nisan 2023'te de Switch'e çıkış yapmıştı.

Şu anda Steam'de 50 dolar fiyat etiketine sahip olan oyunun PC sürümü, inceleme sitesi Metacritic'te 79 puana sahip.

Peki sizce bu akşam dağıtılacak olan ücretsiz oyun hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.