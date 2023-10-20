Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: %80'e Varan İndirimler!

Yaz boyunca gerçekleşen büyük indirim dönemi oyun sektörü için sona ermiş olsa da sonbaharın başlamasıyla Epic Games, merakla beklenen cadılar bayramına özel yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Oyun sektöründe klasikleşen cadılar bayramı indirimleri %80'e varan indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Son dönemde oyun sektörü zamlanan oyunlarla gündeme gelmiş olsa da indirim dönemleri oyuncuların ucuza oyunlara erişmesine olanak tanıyor. Şimdi ise cadılar bayramı indirimleriyle yılın belki de son indirim dönemerinden birinde oyunlar indirimli fiyatlarla karşımızda.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri

Shadow Gambit: The Cursed Crew – %10 indirimle 449.10 TL

Black Book – %55 indirimle 134.55 TL

Remnant II – %20 indirimle 548 TL

Fallout: New Vegas – Ultimate Edition – %67 indirimle 65.67 TL

The Outlast Trials – %20 indirimle 215.20 TL

Them and Us – %70 indirimle 92.70 TL

Dead Island 2 – %30 indirimle 300.30 TL

Hello Neighbor 2 – %50 indirimle 34.50 TL

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Paketi – %60 indirimle 359.35 TL

Gotham Knights – %75 indirimle 124.75 TL

Quake – %60 indirimle 35.60 TL

Sherlock Holmes Chapter One – %80 indirimle 39.80 TL

Those Who Remain – %75 indirimle 8.75 TL

Back 4 Blood: Standard Sürüm – % 80 indirimle 49.80 TL

Alan Wake Remastered – %67 indirimle 16.17 TL

Days Gone – %67 indirimle 296.67 TL

Amnesia: Rebirth – %80 indirimle 9.80 TL

Close To The Sun – %78 indirimle 7.04 TL

Epic Games cadılar bayramı indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.