Epic Games, Fortnite'a Özel Bir Discord Geliştiriyor!

Epic Games, ünlü oyunu Fortnite'ın dünya çapında bir fenomen haline gelmesiyle birlikte çevrimiçi hizmetlerini sürekli genişletiyor. Son olarak oyuncular arasındaki iletişimi daha da kolaylaştırmayı hedefleyen şirket, "Sosyal Katmanlar" (Social Overlays) isimli yeni iletişim aracını duyurdu.

Firmanın açıklamasına göre yeni platform kullanıcıların arkadaşlarıyla oyun akışını kesintiye uğratmadan PC, konsol ve mobil cihazlarda kesintisiz iletişim kurmasını sağlayacak. Bu yenilik sayesinde özellikle Fortnite oyuncuları mobil cihazları üzerinden bile arkadaşlarıyla sohbet edebilecek. Detaylar haberde.

Fortnite İçin Geliştirilen Sosyal Katmanlar Nasıl Çalışacak?

Sosyal Katmanlar özelliği, Fortnite başta olmak üzere desteklenen oyunların içerisine yerleştirilmiş bir iletişim merkezi olarak çalışacak. Bu merkez, PC'de Shift+F3, Xbox'ta View veya PlayStation 5'te dokunmatik yüzey gibi basit kısayollarla açılabilecek.

Epic Games'in yeni iletişim aracı, arkadaş listeleri, başarımlar, davetler ve sohbet seçenekleri gibi tüm sosyal araçlara tek bir panelden erişilebilmesine imkan tanıyacak. Yeni aracın en büyük avantajı ise platformlar arası iletişim sağlaması olacak.

Oyuncular bu özellik ile birlikte sesli ve yazılı gruplar oluşturup partilerini yönetebilecek ve sohbetlerine farklı cihazlardan devam edebilecek. Bu sayede PC'de kurduğunuz bir takımı mobil cihazınız üzerinden kontrol edebilecek ve konsoldan başlattığınız bir sohbete PC üzerinden devam edebileceksiniz.

Discord'a Rakip Olacak mı?

Epic Games'in yeni iletişim aracı Discord'a benzer özellikleri ile dikkat çekiyor. Ancak şirket Sosyal Katmanlar özelliği ile PC'den daha çok konsol ve mobil kullanıcıları hedef alıyor. Fortnite ve diğer Epic Games oyunlarına doğrudan entegre edilecek bu sistem, konsol ve mobil oyunculara Discord'a benzer şekilde daha doğal, hızlı ve birleşik bir sosyal deneyim sunacak.

Geçtiğimiz saatlerde şirketin düzenlediği bir lansman etkinliğinde duyurulan yeni iletişim aracının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Epic Games'in önümüzdeki günlerde Sosyal Katmanlar ile ilgili daha fazla resmi açıklama yapmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

FIRST LOOK AT EPIC GAMES' SOCIAL OVERLAYS



• Will be accessible through Fortnite too

• Can create groups/parties (chat & voice)

• Spotted by @NoahUEFN pic.twitter.com/kjdjkgJ4PW — HYPEX (@HYPEX) September 23, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iletişim aracı Epic Games'in oyun mağazası kadar başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!