Epic Games x Google Davasının Tarihi Belli Oldu!

Epic Games, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Apple ile büyük bir davanın konuğu oldu ancak şirket şimdi belki de daha büyüğüne hazırlanıyor.

Engadget'ın haberine göre Match Group ile birlikte Epic Games, Google'ı da karşısına aldı ve davanın artık bir mahkeme tarihi var.

Epic Games ve Match Group, Google'a Karşı

Dava, tıpkı Epic'in Apple'a karşı açtığı önceki davada olduğu gibi uygulama içi satın alımlar için haksız ücretlere ve gerekliliklere odaklanıyor. Epic Games ve Match Group şimdi teknoloji devini Android uygulama dağıtımı üzerindeki kontrolünü kötüye kullanmakla suçluyor.

Bu dava, 39 başsavcının açtığı benzer bir başka davanın yanı sıra, 4,7 milyar dolar tazminat talep eden bir müşteri toplu davası da bulunuyor.

Epic ilk olarak 2020 yılında, Google'ın Fortnite'ı Play Store'dan kaldırmasının ardından (tıpkı Apple'ın yaptığı gibi) Apple'ın davasına benzer bir senaryoyla Google'a dava açmıştı.

Öte yandan, Match Group (bir çevrimiçi arkadaşlık hizmeti şirketi) geçen yıl "fahiş" mağaza ücreti nedeniyle Google'a dava açmıştı. İki şirket davalarını birleştirdi ve geçtiğimiz sonbaharda iddialarını genişlettiler.

İkili artık Google'ın büyük geliştiricilere de uygulamalarını Play Store'da tutmaları için yüzlerce dolar ödediğini iddia ediyorlar.

Google ise gücünü kötüye kullandığını reddediyor. Şirket, Play Store'un korunması ve yatırım alması için ücretlerin gerekli olduğunu savunuyor. Google ayrıca geliştiricilerin üçüncü parti mağazaları açmalarının yasak olmadığının ve Play Store'un adil bir şekilde rekabet ettiğine inandığının altını çiziyor.

Bu büyüklükteki her davada olduğu gibi, nihai bir karara varılması uzun zaman alabilir. Peki siz nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.