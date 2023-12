Epic Games, Google'a Karşı Açtığı Davayı Kazandı!

Teknoloji devi Google'ın yasal sorunları giderek büyüyor. Google, Epic Games tarafından Android uygulama ekosistemini tekelleştirdiği gerekçesiyle açılan davayı kaybetti.

Google'ın Google Play uygulama mağazası, Android cihazlara yazılım indirmek için kullanılan popüler bir mağaza konumunda. Epic'in açtığı davada, firmanın sadece Android uygulama ekosistemini değil, aynı zamanda yazılım platformundaki ödeme yöntemlerini de yasa dışı bir şekilde tekeline aldığı iddia ediliyordu.

Buna karşılık Google, kullanıcılar için Apple ile rekabet ettiğini ve müşteri kaybını önlemek için fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını iddia etti.

Epic'in CEO'su Tim Sweeney kararı X sayfasında paylaştı ve 2021'de bir mahkemenin Apple'a karşı benzer iddiaları reddetmesinin ardından bu kararın şirketine rahat bir nefes aldırdığını belirtti.

Karar, belki de tarihindeki en önemli dava olabilecek ayrı bir davayla mücadele eden Google için hayati önem taşıyor.

Bilindiği üzere Google'ın, kendi arama motorunun Apple'ın akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarları ve tabletlerinde varsayılan ürün olması için Apple ile yaptığı anlaşmanın yasa dışı olduğunu iddia ediliyor.

Google'ın arama motoru, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri hâline gelmesinin başlıca nedeni ve Apple ve diğerleriyle yaptığı anlaşmalar, sürekli bir kullanıcı akışının ürünü kullanmaya devam etmesini ve reklam geliri elde etmesini sağlıyor.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus