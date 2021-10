Epic Games İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Büyük fırsatlar sunan Epic Games indirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. "Cadılar Bayramı İndirimi 2021" isimli kampanya ile birlikte indirime giren oyunlara ilişkni tüm ayrıntılar haberimizde.

Epic Games İndirimleri Neler Sunuyor?

World War Z Aftermath - 55,20 TL

Maneater - 41,40 TL

Wolfenstein: The New Order - 23,19 TL

Wolfenstein: The Old Blood - 23,19 TL

Remmant: From the Ashes - 49,60 TL

The Witcher 3: Wild Hunt (Game of the Year Edition) - 15 TL

This War of Mine - 6,20 TL

Zombie Army 4: Dead War - 31,60 TL

Killing Floor 2 - 12,25 TL

The Medium - 156,75 TL

HITMAN 3 - 130 TL

Assassin's Creed Valhalla - 161,40 TL

Borderlands 3 - 101,97 TL

Voidtrain - 41,65 TL

Chivalry 2 - 55,20 TL

Red Dead Redemption 2 - 200,33 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 84,50 TL

Cyberpunk 2077 - 166,83 TL

Dishonored Definitive Edition - 54,50 TL

Prey - 100 TL

Frostpunk - 14,70 TL

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, "Cadılar Bayramı İndirimi 2021" isimli bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya, 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Yüzde 80 oranında indirime giren The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, 75 TL'den 15 TL'ye düştü. CD Project RED tarafından geliştirilen The Witcher 3, 18 Mayıs 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan yapım, oyuncular tarafından çok beğenilmişti.

Çok başarılı bir atmosfere sahip olan This War of Mine, yüzde 80 oranında indirime girerek 31 TL'den 6,20 TL'ye düştü. 11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyununda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Bu yıl içerisinde satışa sunulan Chivalry 2, yüzde 20 oranında indirime girerek 69 TL'den 55,20 TL'ye düştü. Yüzde 50 oranında indirime giren HITMAN 3, 260 TL'den 130 TL'ye düştü. IO Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım, 20 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.