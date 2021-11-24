Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri Başladı

Büyük fırsatlar sunan Epic Games Muhteşem Cuma indirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Epic Games'in başlattığı kampanya ile birlikte indirime giren oyunlara ilişkni tüm ayrıntılar haberimizde.

Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri Neler Sunuyor?

Far Cry 6 Standart Edition - 223,27 TL

Kena: Bridge of Spirits - 62,10 TL

Riders Republic - 201,75 TL

Back 4 Blood: Standart Edition - 174,30 TL

Crysis Remastered Trilogy - 84 TL

Crysis 3 Remastered - 47,20 TL

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition - 55,99 TL

Europa Universalis IV - 17,25 TL

Total War: Warhammer - 86,25 TL

Baldur's Gate: Enhanced Edition - 6,60 TL

World War Z: Aftermath - 51,75 TL

Assassin's Creed Valhalla - 134,50 TL

Prey - 60 TL

Dishonored Definitive Edition - 27,25 TL

Wolfenstein: The Old Blood - 14,49 TL

Wolfenstein: The New Order - 14,49 TL

The Banner Saga Epic Trilogy - 59,70 TL

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - 14,99 TL

Watch Dogs: Legion - 88,77 TL

We Are Football - 187,50 TL

Chivalry 2 - 55,20 TL

Frostpunk - 14,70 TL

Tales from the Borderlands - 107,99 TL

Biomutant - 149,50 TL

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, "Muhteşem Cuma 2021" isimli bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya, 30 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Yüzde 75 oranında indirime giren Alien: Isolation'ın fiyatı 104,71 TL'den 26,17 TL'ye düştü. Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayımlanan korku oyunu, 22 Aralık 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayımlanan Jurassic World Evolution, yüzde 75 oranında indirime girerek 171 TL'den 42,75 TL'ye düştü. Açık dünya temasına sahip olan rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, yüzde 50 oranında indirime girerek 249 TL'den 124,50 TL'ye düştü.

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