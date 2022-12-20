Epic Games'e Rekor Ceza

Son 5 yılda Fornite sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Epic Games, her geçen gün oyunun sınırlarını genişletmeye devam ediyordu. Ancak yakın zamanda kullanıcıların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava, firmanın başına bela oldu.

Bugün ABD'deki Ulusal Ticaret Komisyonu(FTC) ile dava için anlaşan Epic Games, 520 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

Epic Games'in Çocukları Manipüle Ettiği İddia Edildi

FTC'nin açtığı davada çocuk haklarının ihlal edildiğine dair yer alan madde dikkat çekti. Manipülasyon iddiaları, Epic Games'e pahalıya patladı. Alınan karar neticesinde 520 milyon dolar ödemeyi kabul eden Epic Games'ten gelen paranın 275 milyon doları Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'na sermaye olarak kullanılacak. Kalan 245 milyon dolar ile oyunculara geri ödeme yapılacak.

Karardan itibaren FTC'nin belirlediği kurallar çerçevesinde kullanıcılarını kandırmayı bırakma sözü veren Epic Games, FTC tarihindeki rekor cezaya rağmen sarsılmadı. Epic Games'in yalnızca Fortnite'tan 9 milyar dolar civarında gelir elde ettiği düşünülüyor.