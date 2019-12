Epic Games Store'da Hello Neighbor Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor

Bugünün ücretsiz Epic Games Store oyunu Hello Neighbor oldu. TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Hello Neighbor

Dynamic Pixels stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Hello Neighbor, gizlilik gerektiren bir oyun ve öncelikli olarak PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Oyundaki amacınız, evinizin karşısında yaşayan ve garip davranışlar sergilemesine bağlı olarak bodrum katında bir şeyler saklıyormuş gibi görünen komşunuzun evine sızmak olacak. Bodrum katına ulaşmak için size bir takım eşyalar lazım olacak ve bunları bir dizi bulmacayı çözerek elde edebileceksiniz. Ancak bu süreçte ev sahibine görünmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde, kaçmaktan ve saklanmaktan başka çareniz olmayacak. Ev sahibini kendinizden uzak tutabilmeniz mümkün ama yakalanmanız durumunda, kendi evinize geri gönderilmeniz kaçınılmaz olacak.

Oyunun öğrenebilen bir yapay zekası var. Ev sahibinin davranışları geçmişteki eylemlerinize göre değişiyor. Mesela, daha önceki girişim(ler)inizde izlediğiniz yola tuzak(lar) kurulabiliyor. Haliyle oyunu oynarken oldukça dikkatli olmalısınız.

Hello Neighbor, Steam üzerinde de indirimli olarak satılıyor. 2 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan promosyon kapsamında %50 indirim ile oyunu 25 TL'ye satın alabilirsiniz. Hello Neighbor ve Secret Neighbor oyunlarının bulunduğu Hello Secret Neighbor paketinin %44 indirimle 45.54 TL'ye ve içeriğinde müzik albümünün bulunduğu koleksiyoncu sürümünün de %55 indirimle 28.57 TL'ye satılmakta olduğunu söylemeden geçmeyelim.