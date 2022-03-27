Hello Neighbor, gizlilik temeline dayalı bir korku oyunu

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hello Neighbor eğer heyecan dolu anlar yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir korku oyunu.

Gizlilik temeline dayalı bir korku oyunu olan Hello Neighbor'da garip bir komşuya sahip bir kişinin yerine geçiyoruz. Oyundaki temel amaıcmız ise komşumuzun bodrum katına neyi sakladığını ortaya çıkarmak. Bu işi gerçekleştirebilmek için komşumuza yakalanmadan evine girmemiz, evin içinde yerimizi belli etmeden kapıları açıp bodrum katına girmemiz gerekiyor.

Hello Neighbor'da her an komşumuzun nefesini ensemizde hissediyoruz. Ayrıca komşumuz belli kalıplar içerisinde hareket etmiyor. Oyunun ilginç yapay zeka sistemi sayesinde komşumuz hareketlerimizi takip ediyor ve bize sürprizler hazırlayabiliyor. Eğer yakayı ele verdiğinizde camdan dışarı atlayarak kaçıyorsanız ikinci atlayığınızda yerde bir ayı kapanına yakalanabiliyorsunuz ya da eve girmek için sürekli ön kapıyı kullanıyorsanız kapının üzerinde bir güvenlik kamerasının yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. Komşunuz kullandığınız kaçış yollarını ezberleyebiliyor ve kısayolları kullanarak size şok yaşatabiliyor.

Hello Neighbor Özellikleri

Renkli bir dünya,

Gerilim ve askiyon yüklü bir oynanış,

Detaylı içerikler,

Çarpıcı grafikler,

Çeşitli bulmacalar,

Sürükleyici bir yapı,

Farklı alanlar,

Hello Neighbor karikatürize edilmiş bir görsel stile sahip. Oyunun grafiklerinin göze hoş göründüğü söylenebilir. Sürükleyici oynanış içerikleri ile oyunculara çeşitli bulmacaları sunan yapımda farklı alanlarda bulunuyor. Oyuncular yapım içerisinde gerilim ve eğlence dolu anları iç içe yaşıyorlar.

Hello Neighbor Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 and up

İşlemci: i5 and up

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 770 and up

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Stereo. Play with good stereo.



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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: i7

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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