Hello Neighbor
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 96,336
- Üretici TinyBuild
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Hello Neighbor, gizlilik temeline dayalı bir korku oyunu
Hello Neighbor eğer heyecan dolu anlar yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir korku oyunu.
Gizlilik temeline dayalı bir korku oyunu olan Hello Neighbor'da garip bir komşuya sahip bir kişinin yerine geçiyoruz. Oyundaki temel amaıcmız ise komşumuzun bodrum katına neyi sakladığını ortaya çıkarmak. Bu işi gerçekleştirebilmek için komşumuza yakalanmadan evine girmemiz, evin içinde yerimizi belli etmeden kapıları açıp bodrum katına girmemiz gerekiyor.
Hello Neighbor'da her an komşumuzun nefesini ensemizde hissediyoruz. Ayrıca komşumuz belli kalıplar içerisinde hareket etmiyor. Oyunun ilginç yapay zeka sistemi sayesinde komşumuz hareketlerimizi takip ediyor ve bize sürprizler hazırlayabiliyor. Eğer yakayı ele verdiğinizde camdan dışarı atlayarak kaçıyorsanız ikinci atlayığınızda yerde bir ayı kapanına yakalanabiliyorsunuz ya da eve girmek için sürekli ön kapıyı kullanıyorsanız kapının üzerinde bir güvenlik kamerasının yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. Komşunuz kullandığınız kaçış yollarını ezberleyebiliyor ve kısayolları kullanarak size şok yaşatabiliyor.
Hello Neighbor Özellikleri
- Renkli bir dünya,
- Gerilim ve askiyon yüklü bir oynanış,
- Detaylı içerikler,
- Çarpıcı grafikler,
- Çeşitli bulmacalar,
- Sürükleyici bir yapı,
- Farklı alanlar,
Hello Neighbor karikatürize edilmiş bir görsel stile sahip. Oyunun grafiklerinin göze hoş göründüğü söylenebilir. Sürükleyici oynanış içerikleri ile oyunculara çeşitli bulmacaları sunan yapımda farklı alanlarda bulunuyor. Oyuncular yapım içerisinde gerilim ve eğlence dolu anları iç içe yaşıyorlar.
Hello Neighbor Sistem Gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 and up
İşlemci: i5 and up
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 770 and up
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: Stereo. Play with good stereo.
ÖNERİLEN
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: i7
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 1060
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme
Hello Neighbor
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 55,266
- DOSYA BOYUTU 34.00 MB
- Üretici TinyBuild
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Hello Neighbor Android, gizliliğe dayalı mobil korku oyunu.
Hello Neighbor, Android özel değil, mobil platformdaki en iyi gizliliğe dayalı korku oyunu diyebilirim. PC’nin ardından mobile çıkış yapan korku oyununda komşusunun evinin bodrum katındaki sırrı merak eden bir karakterin yerine geçiyoruz. Eve girmenin yollarını arayan karakterimizin işi oldukça zor. Gelişmiş yapay zeka her hareketini öğreniyor! Yapay zekanın gücünü gösteren harika bir mobil korku oyunu bizlerle.
Hello Neighbor Özellikleri
- Gerilim dolu bir oynanış yapısı,
- Kaliteli grafikler,
- Sürükleyici bir oynanış,
- Farklı türde içerikler,
- Benzersiz bulmacalar,
- Renkli ve çarpıcı bir dünya,
Hello Neighbor İndir Android
TINYBUILD tarafından geliştirilen gizlilik esaslı korku oyunu Hello Neighbor, aynı isimde ve aynı kalitede mobilde de karşımızda. iOS’un ardından Android platformuna çıkış yapan popüler korku oyununda komşusunun bodrum katında sakladığı korkunç sırları öğrenmek isteyen ilginç görünümlü bir karakterin yerini alıyoruz. Eve girmek, odalarda ilerlemek, evden çıkmak… Her aşama oldukça zor. Hareketleriniz yapay zeka tarafından takip ediliyor. Kritik noktalara kamera ve tuzaklar döşeyen yapay zekayı atlatmak epey güç ancak imkansız değil.
Hello Neighbor'da kendinizi paranoyak bir şekilde davranan ve bodrum katında bir sır saklıyormuş gibi görünen gizemli bir komşunun karşısındaki yeni bir eve taşınırken buluyorsunuz. Göreviniz, bodrum katının kilidini açmak. Anahtara erişmek için komşunun evinde sessizce gezinirken biri dizi bulmacayı çözmeniz gerekiyor. Komşunuzun sizi asla fark etmemesi gerekiyor. Bir yerlere saklanabilir, hızlıca kaçabilir veya bir nesneyi fırlatarak onu sersemletebilirsiniz. Yakalanırsanız kendi evinize gönderiliyorsunuz ve tekrardan eve girmenin yollarını aramaya başlıyorsunuz ve komşunuz bu sefer önlemlerini almış oluyor. Friendly modunu açarak komşunuzun tuzak kurmasını engelleyebiliyorsunuz ve daha az agresif bir şekilde takip ediliyorsunuz. Bu arada oyun 4. bölümde final yapıyor. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunuyor.
Hello Neighbor
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,548
- DOSYA BOYUTU 1228.80 MB
- Üretici TinyBuild
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Gizlilik esaslı korku oyunu mobilde!
Hello Neighbor, PC platformundan sonra mobile çıkış yapan gizlilik esaslı korku oyunu. Kimseye görünmeden, son derece sessiz şekilde ilerlemeniz gereken oyunda komşunuzun evinin bodrum katına sızmaya çalışıyorsunuz. Önünüzdeki tek engel; tüm hareketlerinizi izleyerek çıkış yollarınızı tıkayan yapay zeka. Yapay zekayı atlatıp bodrum katındaki sırrı çözmelisiniz.
Hello Neighbor Özellikleri
- Birbirinden farklı bulmacalar,
- Sürükleyici bir oynanış,
- Gerilim dolu bir yapı,
- Titizlikle hazırlanmış grafik açıları,
- Rengarenk bir dünya,
- Birbirinden farklı alanlar,
- Gizlilik temelli içerikler
Yapay zekanın gücünü gösteren harika bir mobil korku oyunu Hello Neighbor. Mükemmel ötesi grafikler sunan oyunda komşusunun bodrumda sır gibi sakladığı şeyi merak eden bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Bodrum katında neler döndüğünü öğrenmek için harekete geçiyorsunuz. Komşunuza yakalanmadan eve girmeniz, kimseyle yüz yüze gelmeden bir gölge gibi ilerleyerek bodrum katına ulaşmanız gerekiyor. Evin odalarında ilerlerken sürekli duyduğunuz ses yapay zeka kontrollü komşunuz. Komşunuzu attığınız her adımı izliyor ve ona göre aksiyon alıyor. Eve giriş ve çıkış için kullandığınız noktaları sürekli değiştirmelisiniz. Aksi halde tuzağa takılıp yakayı ele veriyorsunuz.