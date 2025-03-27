Epic Games'te İlkbahar İndirimi Başladı! Sevilen Oyunlar Çok Ucuzladı
Epic Games Store'da İlkbahar İndirimi kapsamında Battlefield 1'den Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte detaylar!
Epic Games Store'da İlkbahar İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile beraber Marvel's Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption ve daha pek çok yapımın fiyatı düştü. Kampanya 9 Nisan TSİ 18.00'de sona erecek.
Yüzde 95 oranında indirime giren Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL'den 74,99 TL'ye düştü. Battlefield 2042 ise yüzde 92 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 599,99 TL yerine 47,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Unbound yüzde 93 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 1.99,99 TL'den 83,99 TL'ye düştü. Yüzde 50 oranında indirime giren Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL yerine 549,50 TL'ye satılıyor.
Hogwarts Legacy yüzde 75 indirim ile birlikte 2.099 TL yerine 524,75 TL'ye satılıyor. Cyberpunk 2077 yüzde 60 indirim ile 999 TL'den 399,60 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Watch Dogs 2 1.249 TL'den 124,90 TL' ye düştü.
Epic Games İlkbahar İndirimi Kampanyasında Öne Çıkan Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|74,99 TL
|%95
|Battlefield V Definitive Edition
|499,99 TL
|24,99 TL
|%95
|Battlefield 4
|1.499,99 TL
|74,99 TL
|%95
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|47,99 TL
|%92
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|124,90 TL
|%90
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|449,50 TL
|%50
|Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
|149 TL
|14,90 TL
|%90
|Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|559 TL
|111,80 TL
|%80
|Mass Effect Legendary Edition
|1.799,99 TL
|179,99 TL
|%90
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|93,50 TL
|%75
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL
|%60
|Red Dead Redemption
|1.749 TL
|1.399,20 TL
|%20
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL
|%70
|Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
|1.499 TL
|599,60 TL
|%60
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099,99 TL
|524,99 TL
|%75
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Epic Games Store'daki İlkbahar İndirimi döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.