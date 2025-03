Epic Games'te İlkbahar İndirimi Başladı! Sevilen Oyunlar Çok Ucuzladı

Epic Games Store'da İlkbahar İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile beraber Marvel's Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption ve daha pek çok yapımın fiyatı düştü. Kampanya 9 Nisan TSİ 18.00'de sona erecek.

Yüzde 95 oranında indirime giren Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL'den 74,99 TL'ye düştü. Battlefield 2042 ise yüzde 92 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 599,99 TL yerine 47,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Unbound yüzde 93 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 1.99,99 TL'den 83,99 TL'ye düştü. Yüzde 50 oranında indirime giren Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL yerine 549,50 TL'ye satılıyor.

Hogwarts Legacy yüzde 75 indirim ile birlikte 2.099 TL yerine 524,75 TL'ye satılıyor. Cyberpunk 2077 yüzde 60 indirim ile 999 TL'den 399,60 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Watch Dogs 2 1.249 TL'den 124,90 TL' ye düştü.

Epic Games İlkbahar İndirimi Kampanyasında Öne Çıkan Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL %95 Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 24,99 TL %95 Battlefield 4 1.499,99 TL 74,99 TL %95 Battlefield 2042 599,99 TL 47,99 TL %92 Watch Dogs 2 1.249 TL 124,90 TL %90 Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL %60 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 449,50 TL %50 Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 149 TL 14,90 TL %90 Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 149,90 TL %90 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 559 TL 111,80 TL %80 Mass Effect Legendary Edition 1.799,99 TL 179,99 TL %90 Mafia: Trilogy 374 TL 93,50 TL %75 Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL %60 Red Dead Redemption 1.749 TL 1.399,20 TL %20 Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL %75 It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL %70 Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 1.499 TL 599,60 TL %60 STAR WARS Jedi: Survivor 2.099,99 TL 524,99 TL %75

Epic Games Store'daki İlkbahar İndirimi döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.